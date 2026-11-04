Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ εκπροσώπων του ξενοδοχειακού κλάδου και της επιστημονικής ομάδας του ΙΤΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι βασικές παράμετροι του εγχειρήματος και τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Μιλώντας σχετικά στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο επιχειρηματίας του τουρισμού κ. Αντώνης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία, εξηγεί ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την άμεση έναρξη μιας πρώτης πιλοτικής εφαρμογής σε περιορισμένο αριθμό ξενοδοχείων και στη συνέχεια τη διεύρυνσή της σε 25-30 μονάδες, με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος να ενδέχεται να μετατεθεί έως το 2028.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Κώστας Μαγκούτης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, καθώς και ο Δημήτρης Πλεξουσάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, ο τελευταίος θα ασχοληθεί με την προώθηση του εγχειρήματος μαζί με την επιστημονική ομάδα. Από την πλευρά των ξενοδόχων συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου Γιάννης Προκοπάκης, ενώ υπήρξε και διαδικτυακή συμμετοχή άλλων εκπροσώπων του κλάδου.

«Είχαμε στείλει ένα μνημόνιο κατανόησης και συζητήσαμε για πολλή ώρα την ουσία του πράγματος», σημείωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος, εξηγώντας ότι τέθηκαν πρόσθετα ερωτήματα και ζητήθηκαν διευκρινίσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο που θα υπογραφεί από τις δύο πλευρές.

Όπως τονίζει, η πρωτοβουλία έχει παγκρήτιο χαρακτήρα, δεν περιορίζεται δηλαδή στα ξενοδοχεία του Λασιθίου, ενώ τις εξελίξεις παρακολουθεί στενά και ο ΣΕΤΕ. Η υπογραφή του μνημονίου αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, να προχωρήσει σύντομα, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της ανάπτυξης των πρώτων εφαρμογών.

Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος πρακτορικής τεχνητής νοημοσύνης (Agentic AI), το οποίο θα αξιοποιεί δεδομένα από την ίδια την τουριστική αγορά της Κρήτης για να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους επαγγελματίες.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα παρέχουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, ώστε η πλατφόρμα να διαθέτει εικόνα για τη ζήτηση, τις τάσεις και τις συνθήκες της αγοράς και να μπορεί να υποστηρίζει τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. «Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα πρακτορικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία να είναι ασφαλής και αποτελεσματική», εξήγησε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Για παράδειγμα, το σύστημα θα μπορεί να συμβουλεύει μια επιχείρηση αν, με βάση τη ζήτηση και τα διαθέσιμα δεδομένα, είναι προτιμότερο να μειώσει τις τιμές της, να προχωρήσει σε προσφορές ή να αυξήσει τις χρεώσεις της. Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες θα αποκτήσουν ένα πρόσθετο εργαλείο αξιολόγησης των συνθηκών της αγοράς, το οποίο θα τους βοηθά να προσαρμόζουν την εμπορική τους πολιτική.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη εργαλείων για τις πωλήσεις, την επικοινωνία και την εσωτερική λειτουργία των ξενοδοχείων. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία κάθε επαγγελματίας αναμένεται να εισέρχεται με προσωπικούς κωδικούς και θα επιλέγει τις εφαρμογές που τον ενδιαφέρουν.

Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα ξεχωριστής συνεργασίας με το Ινστιτούτο Πληροφορικής για την ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Το ακριβές μοντέλο χρέωσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αν και, όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, θα υπάρχει κάποιο κόστος χρήσης των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο να είναι τα εργαλεία αυτά προσβάσιμα και στους μικρότερους ξενοδόχους, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος του ξενοδοχειακού δυναμικού και δεν διαθέτουν πάντοτε τους οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους για την ανάπτυξη αντίστοιχων λύσεων.

Η παρουσία των ξενοδοχείων στις προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Μια ακόμη βασική επιδίωξη του εγχειρήματος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης θα μπορούν να εμφανίζονται στις προτάσεις των ψηφιακών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αναμένεται να διαδραματίσουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή καταλυμάτων.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα χρόνια οι ταξιδιώτες δεν θα αναζητούν οι ίδιοι ξενοδοχεία, αλλά θα αναθέτουν τη διαδικασία σε ψηφιακούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. «Ένας υποψήφιος πελάτης ξενοδοχείου, σε ένα, δύο, τρία χρόνια, δεν θα ψάχνει να βρει ξενοδοχεία. Θα λέει σε έναν AI agent: βρες μου ξενοδοχείο έτσι και έτσι και κλείσε μου. Ή κάνε μου τρεις προτάσεις για να κλείσουμε. Σε αυτές τις τρεις προτάσεις θέλουμε να είμαστε μέσα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η επιδίωξη είναι οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην πλατφόρμα να διαθέτουν την κατάλληλη πληροφόρηση και ψηφιακή παρουσία, ώστε να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές που θα παρουσιάζουν τα νέα αυτά συστήματα στους υποψήφιους επισκέπτες.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια των δεδομένων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος στην ασφάλεια της πλατφόρμας και στην προστασία των πληροφοριών που θα διαχειρίζεται.

Όπως εξήγησε, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες, χωρίς τα επιχειρησιακά δεδομένα να εκτίθενται σε ανεπιθύμητες παρεμβάσεις. «Το σημαντικό στοιχείο είναι η ασφάλεια. Είναι η ασφάλεια που θα έχουμε», επισήμανε, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της αξιοποίησης αξιόπιστων και εξειδικευμένων πληροφοριών. «Θα έχουμε τη δική μας πρακτορική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα δουλεύει μόνο για μας», υπογράμμισε, περιγράφοντας τη φιλοσοφία του νέου συστήματος, το οποίο θα σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες του ξενοδοχειακού κλάδου.

Πιλοτική εφαρμογή και χρονοδιάγραμμα έως το 2028

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο κ. Παναγιωτόπουλος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συνεργασίας θα ξεκινήσει άμεσα η λεγόμενη «φάση μηδέν», με πιλοτική εφαρμογή σε περιορισμένο αριθμό ξενοδοχείων.

Η αρχική αυτή φάση θα χρηματοδοτηθεί από συμμετέχοντες ξενοδόχους και θα επιτρέψει να δοκιμαστούν οι πρώτες λειτουργίες του συστήματος, να εντοπιστούν πιθανές δυσκολίες και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις πριν από τη διεύρυνση της εφαρμογής του.

Στη συνέχεια προβλέπεται ένας μεγαλύτερος πιλοτικός κύκλος, με τη συμμετοχή περίπου 25-30 ξενοδοχείων, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία της πλατφόρμας σε περισσότερες επιχειρήσεις και με διαφορετικές ανάγκες.

Παράλληλα, θα υποβληθεί αίτηση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, η οποία θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του εγχειρήματος.

Ερωτώμενος σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης της πλατφόρμας, ο κ. Παναγιωτόπουλος εμφανίστηκε συγκρατημένος, εκτιμώντας ότι δύσκολα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες δοκιμές μέσα στο 2027. «Δεν το βλέπω να είναι το 2027. Μπορεί να πάει το 2028», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν είναι βέβαιο πως μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των πιλοτικών εφαρμογών.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε, πάντως, το ενδεχόμενο να έχουν αναπτυχθεί στο μεσοδιάστημα επιμέρους εφαρμογές, οι οποίες θα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σε τοπικό επίπεδο.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ