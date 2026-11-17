Μια αξέχαστη παραμονή Χριστουγέννων, ο Εμπενίζερ Σκρουτζ έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, μέσα από ένα μεταφυσικό ταξίδι που θα καθορίσει τη μοίρα του. Μια διαφορετική, σκοτεινή και ανατρεπτική εκδοχή της διαχρονικής ιστορίας του Charles Dickens. Αν νομίζετε ότι γνωρίζετε την ιστορία του, ξανασκεφτείτε το!

Κατάλληλο άνω των 12 ετών