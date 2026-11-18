Η αυλαία της διεθνούς τουριστικής έκθεσης World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο έπεσε, αφήνοντας πίσω της ένα ψηφιδωτό ενδείξεων και αντιφάσεων για την τουριστική περίοδο του 2027. Το Λονδίνο αποτελούσε διαχρονικά και συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο «βαρόμετρο» για την εξέλιξη της σεζόν, τόσο για την Κρήτη όσο και για τη χώρα συνολικά. Η βρετανική αγορά, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του εισερχόμενου τουρισμού μας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικά 5 εκατομμύρια Βρετανούς επισκέπτες στην Ελλάδα μέχρι το κλείσιμο του 2026.

Την ρεαλιστική διάσταση για την επόμενη μέρα ανέδειξε με εξαιρετική σαφήνεια και επαγγελματική οξυδέρκεια ο Γιώργος Πελεκανάκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, φωτίζοντας τα «ψιλά γράμματα» των φετινών συμφωνιών και τους κρυφούς κινδύνους που ελλοχεύουν για τον κρητικό τουρισμό.

Η «Διπλή» Ανάγνωση: Οι εθνικοί αριθμοί έναντι της κρητικής πραγματικότητας

Οι επίσημες τοποθετήσεις των μεγαλύτερων tour operators στο Λονδίνο διαμόρφωσαν καταρχάς ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, τουλάχιστον σε μακρο-επίπεδο. Από τις συναντήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού προέκυψαν θετικά μηνύματα: Η EasyJet ανακοίνωσε αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητάς της (capacity) προς την Ελλάδα κατά 5% για το 2027, έχοντας μάλιστα ήδη «ρίξει» στην αγορά περίπου 1,5 εκατομμύριο θέσεις στην πρώτη φάση του προγράμματός της. Η Jet2holidays προγραμματίζει αντίστοιχη αύξηση της τάξης του 6%, ενώ και ο κολοσσός της TUI κινείται σε θετικό έδαφος, υπολογίζοντας αύξηση δραστηριότητας μεταξύ 1% και 5%. Παράλληλα, η British Airways καταγράφει την Ελλάδα ως τον απόλυτο κορυφαίο προορισμό για παραθαλάσσιες διακοπές στις δικές της κρατήσεις.

Όμως, όπως εύστοχα επισημαίνει ο κ. Πελεκανάκης, η γενική αυτή εικόνα συνιστά μια «μακροσκοπική» παγίδα για όσους δεν εμβαθύνουν στα δεδομένα. «Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα συνολικά, ενώ εμείς μιλάμε για την Κρήτη. Οι αυξήσεις που μας παρουσίασαν μπορεί να μην αφορούν την Κρήτη», αναφέρει χαρακτηριστικά. Τα στρατηγικά σχέδια των αεροπορικών και των πρακτόρων το επιβεβαιώνουν. Η στρατηγική της Jet2 για το 2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη μικρότερων νησιών, λιγότερο γνωστών προορισμών και συνδυαστικών διακοπών. Αντίστοιχα, η EasyJet εγκαινιάζει νέες συνδέσεις όπως το Λούτον-Θεσσαλονίκη, μετατοπίζοντας μέρος του όγκου στη Βόρεια Ελλάδα.

Η πίτα μεγαλώνει

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Η συνολική «πίτα» του ελληνικού τουρισμού μεγαλώνει, αλλά το μερίδιο που αναλογεί σε ώριμους προορισμούς όπως η Κρήτη πιέζεται δραματικά από τον εσωτερικό εθνικό ανταγωνισμό. Αυτή τη στιγμή, η αλήθεια που είδαμε στο Λονδίνο είναι πως οι πρώτες προκρατήσεις (early bookings) αποκλειστικά για την Κρήτη ενόψει του 2027 εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η μετάλλαξη του “Last Minute” και η αγοραστική διστακτικότητα

Μια από τις πιο κρίσιμες δομικές μεταβολές που καταγράφηκαν στην έκθεση, την οποία επιβεβαιώνουν τόσο ο κ. Πελεκανάκης όσο και κορυφαία στελέχη (όπως ο επικεφαλής της Jet2 που έκανε λόγο για «σύννεφα» πάνω από τις βρετανικές κρατήσεις), είναι η ριζική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών και η νέα διάσταση του “last minute”. Το τοπίο έχει αλλάξει πλήρως.

Αν στο παρελθόν ως κράτηση της «τελευταίας στιγμής» ορίζαμε αυστηρά εκείνη που γινόταν μία ή το πολύ δύο εβδομάδες πριν από την πτήση, σήμερα η αγορά έχει διευρύνει αυτό το παράθυρο στον ένα ή ενάμιση μήνα πριν την αναχώρηση. Όπως τονίζει ο κ. Πελεκανάκης, οι αγορές χαρακτηρίζονται πλέον από μια έντονη συγκράτηση. Αυτή η εξέλιξη δεν προδίδει έναν αυθορμητισμό των Ευρωπαίων καταναλωτών, αλλά αντίθετα αποτελεί σαφές σύμπτωμα βαθιάς οικονομικής ανασφάλειας. Οι ταξιδιώτες τηρούν στάση αναμονής απέναντι στην πορεία των προσωπικών τους οικονομικών υποχρεώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες. Δεν δεσμεύουν τα χρήματά τους πολλούς μήνες νωρίτερα, καθώς η ρευστότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών πλήττεται άμεσα από τον πυρήνα της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής κρίσης.

Η Ενεργειακή Ομηρία, ο πληθωρισμός και το «αόρατο» κόστος

Ο μεγάλος φόβος για το 2027, που αποτελεί έναν ευρύτερο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό «ελέφαντα στο δωμάτιο», είναι η διάρκεια του χειμώνα. Οι τιμές της ενέργειας, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες στους ενεργειακούς διαδρόμους της Ανατολικής Μεσογείου και ο επίμονος πληθωρισμός («ακρίβεια») θα καθορίσουν το τελικό διαθέσιμο εισόδημα του μέσου Βρετανού και Γερμανού.

Ο κ. Πελεκανάκης έθιξε τον πυρήνα της στρέβλωσης, που δεν είναι άλλος από το κόστος των καυσίμων. Τα αεροπορικά καύσιμα συμπαρασύρουν βίαια το κόστος μεταφοράς, αλλοιώνοντας την τελική εικόνα του τουριστικού πακέτου απέναντι στον πελάτη. Όταν ένα συνολικό πακέτο διακοπών στην Κρήτη για μια τετραμελή οικογένεια σκαρφαλώνει στις 7.000 ή 8.000 ευρώ, ο επισκέπτης βλέπει ένα δυσθεώρητο νούμερο, θεωρώντας ότι ακρίβυνε υπερβολικά το ξενοδοχείο.

Πρόκειται για μια μαζική παραίσθηση. Η πραγματικότητα, την οποία αγνοεί ο τελικός πελάτης, είναι ότι το υπερβάλλον κόστος απορροφάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον tour operator και την αεροπορική εταιρεία προκειμένου να καλυφθούν τα δυσθεώρητα λειτουργικά και ενεργειακά κόστη της πτήσης. Ο ξενοδόχος της Κρήτης και ο επισκέπτης από την Ευρώπη βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένοι στη μέση μιας παγκόσμιας ενεργειακής και εφοδιαστικής αλυσίδας που λειτουργεί κερδοσκοπικά και ανεξέλεγκτα σε βάρος και των δύο.

Η στρωμάτωση της αγοράς: Ποιος θα αντέξει τη συμπίεση;

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ερχόμενη σεζόν δεν πρόκειται να έχει ενιαίο πρόσημο για όλες τις επιχειρήσεις. Η διαφοροποίηση θα είναι τεράστια και εξαρτάται άμεσα από την κατηγορία (τα αστέρια) κάθε μονάδας. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κρήτης πρόκειται να βιώσει ξεκάθαρες ταξικές ταχύτητες, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες:

Τα Πεντάστερα (5*): Η πελατεία υψηλής εισοδηματικής στάθμης παραμένει πρακτικά άτρωτη απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις της καθημερινότητας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η δυναμική για luxury holidays παραμένει ισχυρή. Συνεπώς, τα 5 αστέρων αναμένεται να κινηθούν εξαιρετικά, ίσως καταγράφοντας και αύξηση στον όγκο πελατών τους, καθώς η ζήτηση για αυτήν την κατηγορία είναι εξαιρετικά ανελαστική.

Τα Τετράστερα (4*): Αντιπροσωπεύοντας τη «ραχοκοκαλιά» της φιλοξενίας στο νησί και διαθέτοντας τον μεγαλύτερο όγκο κλινών, εδώ θα δοθεί η σκληρότερη μάχη. Ο ανταγωνισμός εντός αυτής της κατηγορίας θα κορυφωθεί, καθώς όλοι θα διεκδικήσουν τον παραδοσιακό τουρίστα της μεσαίας τάξης, ο οποίος επιθυμεί ποιοτικές διακοπές αλλά λειτουργεί πλέον με αυστηρά οριοθετημένο προϋπολογισμό.

Τα Τριάστερα (3*): Εδώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη συστημική απειλή. Εξαιτίας των πανάκριβων αεροπορικών εισιτηρίων (στα οποία δεν μπορεί να υπάρξει έκπτωση), ο προϋπολογισμός του ταξιδιώτη εξαντλείται πριν καν φτάσει στο γκισέ της υποδοχής. Προκειμένου το συνολικό πακέτο να διατηρηθεί σε ελκυστικά επίπεδα, οι πανίσχυροι tour operators θα ασκήσουν συνθλιπτική πίεση στους ιδιοκτήτες των 3 αστέρων να «κόψουν» ραγδαία τις τιμές δωματίου. Ο μικρός και μεσαίος ξενοδόχος θα κληθεί, δηλαδή, να συμπιέσει τα ήδη οριακά περιθώρια του κέρδους του για να επιδοτήσει έμμεσα το αυξημένο κόστος της αεροπορικής εταιρείας.

Στρατηγική Ψυχραιμία και η Άμυνα των Απευθείας Κρατήσεων

Μπροστά σε αυτή τη ρευστή και ενίοτε εχθρική συνθήκη, η απάντηση της τοπικής τουριστικής οικονομίας δεν μπορεί παρά να είναι η στρατηγική ψυχραιμία. Η αγορά απαιτεί στενή, μικρο-διαχειριστική παρακολούθηση «εβδομάδα με την εβδομάδα». Όπως υπογραμμίζει με έμφαση ο έμπειρος Πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων, η καταφυγή στον πανικό και τις πρόωρες εκπτώσεις, ειδικά για την «καρδιά» του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αποτελεί ένα στρατηγικό ολίσθημα. Η ζήτηση για τους high-season μήνες αναμφίβολα θα υπάρξει και θα κορυφωθεί (έστω και πιο καθυστερημένα λόγω του νέου “last minute”), και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος απομείωσης της αξίας του κρητικού προϊόντος από τα μέσα του χειμώνα.

Η πραγματική αντεπίθεση των ξενοδόχων του νησιού περνάει ήδη μέσα από τα ψηφιακά τους κανάλια, δημιουργώντας μια νέα άμυνα απέναντι στην κυριαρχία των tour operators. Παρατηρείται πλέον μια ισχυρή, συνειδητή προσπάθεια προσέλκυσης απευθείας κρατήσεων (direct bookings) μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των καταλυμάτων. Προσφέροντας εκπτώσεις της τάξης του 20% ή 25% για απευθείας κρατήσεις, τα ξενοδοχεία στην ουσία μεταβιβάζουν στον πελάτη το ποσοστό της υψηλής προμήθειας που υπό κανονικές συνθήκες θα παρακρατούσε ο πράκτορας. Με αυτόν τον τρόπο, το κέρδος μεγιστοποιείται, η τελική τιμή γίνεται πιο ελκυστική και δημιουργείται μια σχέση αμεσότητας με τον επισκέπτη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Από τη στήλη ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ της έντυπης έκδοσης της ΑΝΑΤΟΛΗΣ