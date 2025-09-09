Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έχοντας υπόψη του :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,

με τις οποίες ο Δήμαρχος ασκεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες του Δήμου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. ΙΙ και άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-

2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος είναι αρμόδιος για τη

συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων.

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 331/08-09-2025 αίτημα της Διεύθυνσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου

Νικολάου, για αναβολή τέλεσης Αγιασμού στο συγκεκριμένο σχολείο στις 11-09-2025, λόγω μη

ολοκλήρωσης εργασιών ανακαίνισης που εκτελούνται στο χώρο.

4. Την εισήγηση του επιβλέποντος μηχανικού του Αναδόχου των εργασιών που εκτελούνται στο

χώρο του 3ου Δημοτικού σχολείου Δήμου Αγίου Νικολάου.

5. Την ανάγκη διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας και υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και

γονέων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Η προγραμματισμένη τέλεση του αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025–2026,

θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Β. Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, το συγκεκριμένο Δημοτικό σχολείο θα μείνει κλειστό

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που εκκρεμούν, ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος για την

χρήση του από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικο-

λάου, στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύ-

γεια» σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ