Η φράση «νισάφι πια» χρησιμοποιείται για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας, την κούραση ή το ότι κάτι έχει παρατραβήξει, έχοντας την ίδια σημασία με το «φτάνει πια», «έλεος» ή «ως εδώ». Η λέξη νισάφι προέρχεται από την τουρκική λέξη insaf, η οποία σημαίνει έλεος, επιείκεια ή δικαιοσύνη.

«Νισάφι πια!» είναι και ο τίτλος του επίκαιρου πάντα βιβλίου του Κωστή Χατζηφωτεινού , το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη πλευρά της ελληνοτουρκικής ιστορίας. Με τον υπότιτλο « Ένα αλλιώτικο ελληνοτουρκικό ημερολόγιο », το βιβλίο στρέφει το βλέμμα στους Μικρασιάτες, τους Κρητικούς και τους Τουρκοκρητικούς, τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους.

, το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη πλευρά της ελληνοτουρκικής ιστορίας. Με τον υπότιτλο « », το βιβλίο στρέφει το βλέμμα στους Μικρασιάτες, τους Κρητικούς και τους Τουρκοκρητικούς, τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους. Το βασικό ερώτημα, όπως το θέτει ο συγγραφέας στο οπισθόφυλλο, είναι «τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι άνθρωποι να μη ζήσουν ξανά τη βία και τους εξευτελισμούς του παρελθόντος ; Πώς και ποιον δρόμο υποστηρίζοντας δεν θα ξαναζήσουν παρόμοιους εξευτελισμούς οι άνθρωποι;».

; Πώς και ποιον δρόμο υποστηρίζοντας δεν θα ξαναζήσουν παρόμοιους εξευτελισμούς οι άνθρωποι;». Σταθερά επίκαιρο το βιβλίο αποτελεί μια κριτική και «αλλιώτικη» ματιά, πέρα από τα στενά στερεότυπα της επίσημης διπλωματίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη να ξεπεραστούν οι κύκλοι της έντασης και της μισαλλοδοξίας. «Νισάφι πια!»

οι κύκλοι της έντασης και της μισαλλοδοξίας. «Νισάφι πια!» Επίκαιρο και το ποίημα του Κωστή με τίτλο «Η χώρα που θέλω να ζήσω» (από την ποιητική συλλογή του «Στιχομυθίες»). Το ποίημα σκιαγραφεί με λυρισμό και ειλικρίνεια μια ιδανική, ουτοπική πολιτεία… όπου όλοι συμμετέχουν στα κοινά και μοιράζονται δίκαια τους κόπους και τους καρπούς της δουλειάς τους, για να καταλήξει με μια πικρή, ρεαλιστική ανατροπή στον τελευταίο στίχο: «Η χώρα που θα’ θελα να ζήσω, δεν υπάρχει!»:

Η χώρα με τους πολίτες που

σέβονται τους νόμους

και πλήττουν οι νομοφύλακες,

η χώρα της πάνδημης συμμετοχής

στο μόχθο και στις απολαβές,

η χώρα των ευγενικών παιδιών που

καλημερίζουν τους οδοκαθαριστές και

τους οδηγούς των λεωφορείων

σαν μπαίνουνε να πάνε στα σχολειά τους,

η χώρα των βιβλιόφιλων νέων

που συναντιούνται στις βιβλιοθήκες κι

ερωτεύονται ανυστερόβουλα,

η χώρα των πρόσχαρων ανθρώπων που

χορεύουνε τα βράδια στις πλατείες,

η χώρα που δεν ιδιωτεύει κανείς

κι είν’ άγνωστη η μοναξιά,

η χώρα που θα ’θελα να ζήσω,

δεν υπάρχει.

ΛΕΩΝ.Κ.