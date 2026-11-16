Με επίκεντρο τον «Χρόνο» και τη σύνδεσή του με την επιστήμη, την ιστορία, τη λογοτεχνία και την ανθρώπινη δημιουργία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου το «Τριήμερο Λόγου & Τέχνης 2026» στον Άγιο Νικόλαο. Η διοργάνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου ξεκίνησε την Παρασκευή και για τρεις ημέρες φιλοξένησε στο Κινηματοθέατρο REX ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις με τη συμμετοχή επιστημόνων, ανθρώπων των γραμμάτων και εκπροσώπων του καλλιτεχνικού χώρου.

Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης περιλάμβανε θεματικές ενότητες που προσέγγισαν τον χρόνο από διαφορετικές επιστημονικές και πολιτιστικές αφετηρίες.

Η αρχή έγινε με τις αστροφυσικούς Βασιλική Παυλίδου και Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, οι οποίες μίλησαν για τη σχέση του χρόνου με το Σύμπαν και την αστρονομία. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κώστας Παναγιωτάκης.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Στέλιου Πετράκη και του φωτογράφου Enri Canaj, οι οποίοι ανέδειξαν τα ίχνη του χρόνου στη γεωλογική ιστορία, τις μεταβολές του φυσικού τοπίου και τις ανθρώπινες διαδρομές. Τον συντονισμό είχε ο Γιάννης Τζώρτζης.

Στο πρόγραμμα ξεχώρισε επίσης το αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη, με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Είμαι λεύτερος» και την εισήγηση της Παρασκευής Βασιλειάδη σχετικά με τη διαχρονική αξία και την επικαιρότητα του έργου του. Τη συζήτηση συντόνισε η Μαρία Σωρού.

Η αυλαία έπεσε με τη Μικτή Χορωδία του Δήμου Αγίου Νικολάου, υπό τη διεύθυνση του Μανόλη Κανακάκη, η οποία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της τελευταίας βραδιάς.

Το φετινό «Τριήμερο Λόγου & Τέχνης» έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό να προσεγγίσει το θέμα του χρόνου μέσα από διαφορετικά πεδία γνώσης και έκφρασης, συνδυάζοντας τον επιστημονικό διάλογο με τη λογοτεχνία, τη φωτογραφία και τη μουσική.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τον ρόλο τέτοιων διοργανώσεων στην πολιτιστική δραστηριότητα του Αγίου Νικολάου, δημιουργώντας ένα πεδίο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων γύρω από ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο.