Με επίκεντρο τον «Χρόνο» και τη σχέση του με την ανθρώπινη ύπαρξη, την ιστορική μνήμη και την καλλιτεχνική δημιουργία ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Κινηματοθέατρο REX το «Τριήμερο Λόγου & Τέχνης 2026», που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πεδίο προβληματισμού, διαλόγου και συνάντησης διαφορετικών μορφών έκφρασης, μέσα από τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της επιστημονικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής κοινότητας.

Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στη φιλοσοφική προσέγγιση του χρόνου, στο πεπερασμένο της ανθρώπινης ζωής, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το παρελθόν διαμορφώνει τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα.

Στην πρώτη θεματική ενότητα συμμετείχαν οι Βασίλης Κάλφας, Χλόη Μπάλλα και Παναγιώτης Πεντάρης, οι οποίοι προσέγγισαν τον χρόνο μέσα από τη φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική σκέψη και την ανθρώπινη θνητότητα. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιάννης Χρονάκης.

Ακολούθησε η ενότητα «Η ιστορική μνήμη και η συγκρότηση της ταυτότητας», με τη συμμετοχή των Λένας Διβάνη, Συραγώς Τσιάρα και Κωνσταντίνας Χαβάκη. Μέσα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους αναδείχθηκε η σημασία της ιστορικής μνήμης στη διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης και της ταυτότητας, με συντονιστή τον Στέλιο Ζερβό.

Το πρόγραμμα της πρώτης βραδιάς ολοκληρώθηκε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Περί-ληψη – Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης» και μουσική συνάντηση με τους Θανάση Παπακωνσταντίνου, Δημήτρη Μυστακίδη και Νίκο Δημηνάκη.

Το Σάββατο 14/11, ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Νεκτάριος Ταβερναράκης και οι ογκολόγοι Γιάννης Μπουκοβίνας και Γιάννης Σουγκλάκος θα μιλήσουν για τη γήρανση και το πώς βιώνουμε τον χρόνο απέναντι στην ασθένεια.