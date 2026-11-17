Σήμερα, με σεβασμό και συγκίνηση, αποτίσαμε φόρο τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τιμώντας τον αγώνα τους για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παρακολουθήσαμε μια εξαιρετικά όμορφη και συγκινητική σχολική εκδήλωση, μέσα από την οποία ζωντάνεψε το χρονικό των γεγονότων του Νοέμβρη του 1973, με αφηγήσεις μαθητών και μαθητριών, βίντεο και προσεκτικά επιλεγμένες μουσικές, που μας ταξίδεψαν σε εκείνες τις ιστορικές στιγμές. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με το συγκινητικό προσκλητήριο των νεκρών, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στους μαθητές και στις μαθήτριες που συμμετείχαν, καθώς και στην κυρία Καλλιόπη Σηφαντωνάκη, ΠΕ01 Θεολόγο- Ψυχολόγο, και στην κυρία Σταυρούλα Καρτέρη, ΠΕ03 Μαθηματικό, που είχαν την επιμέλεια και την ευθύνη της διοργάνωσης της γιορτής, όπως επίσης και στην κυρία Ειρηάννα Ρουσογιαννάκη, ΠΕ02 Φιλόλογο, για την πολύτιμη συμβολή της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κοκολάκη, ΠΕ86 Πληροφορικό του σχολείου μας, για την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον κύριο Εμμανουήλ Ζερβάκη, ο οποίος αποτελεί πάντοτε πολύτιμο αρωγό και συμπαραστάτη του σχολείου μας στις εκδηλώσεις του, καθώς και τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας του κινηματογράφου «Δρήρος», που φιλοξένησε τη σημερινή μας γιορτή.

Και επειδή η μνήμη δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια σχολική εκδήλωση, το πιο δυνατό μήνυμα της σημερινής ημέρας δόθηκε αμέσως μετά το τέλος της γιορτής!

Με πρωτοβουλία του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, σύσσωμη η σχολική μας κοινότητα συμμετείχε σε πορεία στους δρόμους της Νεάπολης. Μαθητές και μαθήτριες, κρατώντας πλακάτ και λουλούδια, γέμισαν την πλατεία και τους δρόμους της πόλης με συνθήματα και φωνές που αντήχησαν δυνατά:

«ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!»

«ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ!»

«ΚΑΤΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ!»

Με τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη δυναμική παρουσία τους έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στη σημερινή ημέρα, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα του Πολυτεχνείου σε κάθε γωνιά της κεντρικής πλατείας της πόλης μας. Μια εικόνα μοναδική, που συγκίνησε τους παρευρισκομένους και τους περαστικούς και γέμισε τη Νεάπολη με ζωντάνια και συγκίνηση.

Η σημερινή ημέρα μας θύμισε πως τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν πάντα επίκαιρα και πως η νέα γενιά έχει τη δύναμη και τη φωνή να υπερασπίζεται όσα έχουν πραγματική αξία: την ελευθερία, τη δημοκρατία, την παιδεία και τον σεβασμό στον άνθρωπο.

Από το Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου