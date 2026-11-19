Κοινό κάλεσμα προς τους ξενοδοχοϋπαλλήλους του Λασιθίου να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης που προσφέρεται μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Τουρισμού απευθύνουν οι εκπρόσωποι των τριών πλευρών του ξενοδοχειακού κλάδου επισημαίνοντας τόσο τα οφέλη για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των σχετικών τμημάτων στην περιοχή.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2027 ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού προβλέπει την εισαγωγή συνολικά 635 μετεκπαιδευομένων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στο νομό Λασιθίου προβλέπεται η λειτουργία δύο τμημάτων μετεκπαίδευσης, στις ειδικότητες Υπηρεσία Υποδοχής και Οροφοκομία, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), στον Άγιο Νικόλαο.

Κάλεσμα

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου Γιάννης Προκοπάκης, ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Σφακιανάκης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Λασιθίου Νίκος Καριχημάκης επιδιώκουν, μέσα από την κοινή αυτή παρέμβαση, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων, ώστε μια σημαντική εκπαιδευτική δυνατότητα να μη μείνει αναξιοποίητη.

Η πρωτοβουλία αποκτά επιπρόσθετη σημασία καθ’ ότι αναδεικνύει ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχει κοινό ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων, των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων: την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού των ξενοδοχείων, την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διατήρηση των ευκαιριών εκπαίδευσης στον τόπο τους. Και ειδικά για ένα νομό όπως το Λασίθι, όπου ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας, η δυνατότητα αναβάθμισης των προσόντων των εργαζομένων αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Κοινή προσπάθεια για να λειτουργήσουν τα τμήματα

Το βασικό ζητούμενο είναι να υπάρξει επαρκής αριθμός αιτήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία και των δύο τμημάτων. Η περιορισμένη συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα δημιουργεί προβληματισμό, καθώς εάν οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές δυνατότητες δεν αξιοποιούνται, τίθεται σε αμφισβήτηση η συνέχισή τους τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τρεις εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης κινητοποίησης των ενδιαφερομένων, αλλά και της ενημέρωσης που μπορεί να υπάρξει μέσα στις ίδιες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Σημαντικός θεωρείται ο ρόλος των ξενοδόχων και των διευθυντών, οι οποίοι μπορούν να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, να ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης.

Άλλωστε, η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων δεν αποτελεί όφελος μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται. Η ύπαρξη καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Για τους εργαζόμενους η μετεκπαίδευση συνιστά μια ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από τη στιγμή που παρέχεται στον ίδιο τον νομό, χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση σε άλλη περιοχή για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Παρά την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε φέτος στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, το κοινό μήνυμα είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία, καθώς η προθεσμία είναι περιορισμένη και η συμμετοχή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση των τμημάτων.

Εκπαίδευση με επαγγελματικό και μισθολογικό όφελος

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της συμμετοχής στα προγράμματα είναι ότι η μετεκπαίδευση προσφέρει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και πιστοποίηση στο επαγγελματικό αντικείμενο στο οποίο ήδη δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα, πέρα από την αναβάθμιση των προσόντων τους, υπάρχει και το ενδεχόμενο άμεσου οικονομικού οφέλους.

Όπως επισημαίνεται από την πλευρά των εκπροσώπων του κλάδου, η απόκτηση της σχετικής πιστοποίησης μπορεί να συνδέεται με μισθολογική προσαύξηση 6% ή 10%, ανάλογα με την πιστοποίηση και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς η παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην επαγγελματική τους κατάρτιση και εξέλιξη, αλλά και στις αποδοχές τους.

Η δυνατότητα αυτή αφορά εργαζόμενους που διαθέτουν ήδη εμπειρία στον κλάδο και επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, αποκτώντας μεγαλύτερη εξειδίκευση και ένα πρόσθετο επαγγελματικό εφόδιο.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις της προκήρυξης. Μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπ’ όψιν περιλαμβάνονται η επαγγελματική προϋπηρεσία στη σχετική ειδικότητα και τα εκπαιδευτικά προσόντα των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής, καθώς οι προϋποθέσεις ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα κάθε εργαζομένου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.edu.gr), με επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ