Με την ολοκλήρωση και των θερινών εκπτώσεων ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Πάγκαλος μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την εικόνα της περιόδου και στάθηκε στις δυσκολίες των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Αύγουστος που μας πέρασε δεν ήταν όπως άλλες χρονιές, είπε. Αλλά και γενικότερα για την εξέλιξη της σεζόν δέχτηκε παράπονα σχεδόν από όλους τους επιχειρηματίες και από την εστίαση διότι έχει και αυτό το κομμάτι σαν Ομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών και Εμπόρων του Νομού Λασιθίου. Σχολίασε επίσης ότι παρά το ότι οι εκπτώσεις διενεργήθηκαν την περίοδο που θεωρείται high season δεν εξελίχθηκε όπως ήταν αναμενόμενο. Πολλά καταστήματα δούλεψαν με δυνατές εκπτώσεις και άλλοι επιχειρηματίες ήταν ικανοποιημένοι και άλλοι δυσαρεστημένοι. Η γενική εικόνα είναι ότι κυμάνθηκε σε πιο χαμηλά επίπεδα από πέρυσι η εκπτωτική περίοδος, «κάτι που δυστυχώς δεν είναι μονάχα τοπικό, αλλά πανελλαδικό ζήτημα».

Αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών

Πρόσθεσε ότι με μεγάλο αγώνα κατάφεραν να φύγουν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, που για το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων ήταν μια μεγάλη πληγή. Αν συμπεριλάβει κανείς τις θερινές εκπτώσεις, τις χειμερινές, το Black Friday κλπ., σχεδόν ο μισός χρόνος ήταν με εκπτώσεις και έτσι χάνεται η αίγλη των εκπτώσεων.

Υπογράμμισε επίσης ότι τα παλαιότερα οικονομικά δεδομένα πλέον δεν υπάρχουν τόσο στο ντόπιο, όσο και στον τουρίστα. Οι αυθόρμητες αγορές έχουν χαθεί, ο κόσμος μπαίνει στοχευμένα και οργανωμένα στα καταστήματα, καθώς το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά και επιβαρύνει πολύ τον κόσμο.

Δυσκολίες βιωσιμότητας

Είναι γνωστό πόσο δύσκολο είναι να παραμείνει μια επιχείρηση βιώσιμη. Ερωτηθείς αν πρόκειται από το χειμώνα να δούμε να κλείνει κάποια επιχείρηση στον Άγιο Νικόλαο, απάντησε ότι κατάφεραν με μεγάλες προσπάθειες μέσα στην περίοδο του COVID-19 να μην κλείσει καμία επιχείρηση στην πόλη, κάτι που ήταν εξαιρετικά δύσκολο σχολιάζοντας μάλιστα κάτι που μας ξάφνιασε. Ανέφερε ότι δυστυχώς η εποχή αυτή για τη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ακόμη χειρότερη από του κορονοϊού! Μπορεί από αυτή την πρόταση εύκολα να διακρίνει κανείς το μέγεθος του προβλήματος.

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα δεν είναι να είναι ανοιχτή η επιχείρηση, αλλά να παραμείνει βιώσιμη, κάτι που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία και η μικρή επιχείρηση τα τελευταία χρόνια που δυστυχώς οι τζίροι των καταστημάτων συνεχώς πέφτουν, ενώ τα έξοδα συνεχώς αυξάνονται με την ηλεκτρική ενέργεια και το λειτουργικό κόστος να είναι στα ύψη. Σχολίασε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει! Σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν ζητήματα ρευστότητας, αλλά και τις συνεχείς αλλαγές όπως για παράδειγμα ψηφιακή κάρτα, διασυνδέσεις ταμειακών και pos, την αύξηση των εξόδων αλλά και πολλά ακόμη, ζουν μέσα στο άγχος και την αβεβαιότητα μη γνωρίζοντας τι θα προκύψει την επόμενη ημέρα.

Ανάγκη επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου

Ο κ. Πάγκαλος, τόνισε για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να αγαπάμε την πόλη, να την σκεφτόμαστε, να την περιποιούμαστε και να προσφέρουμε ένα όμορφο περιβάλλον στους επισκέπτες μας έτσι ώστε να ξαναέρθουν και να μεταδώσουν μια θετική εικόνα και στους οικείους τους. Θεωρεί ότι η ιδανική περίοδος για να επισκεφτεί κάποιος τον Άγιο Νικόλαο είναι οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Τότε η έντονη καλοκαιρινή ζέστη έχει υποχωρήσει και η θερμοκρασία είναι πιο ήπια και ευχάριστη. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις παραλίες με μεγαλύτερη άνεση χωρίς συνωστισμό, αλλά και να γνωρίσει την καθημερινότητα της πόλης. Ανέφερε ότι είναι μια εποχή που συνδυάζει την ομορφιά του καλοκαιρινού τοπίου προσφέροντας το καλύτερο σκηνικό για να ανακαλύψει κανείς την περιοχή.

Πρόσθεσε ότι όπως έχει διαμορφωθεί η σεζόν με τα πολλαπλά έξοδα που έχουν οι επιχειρήσεις καθώς και με όλο αυτό που έχει προκύψει με το προσωπικό, αναγκάζονται πολλές επιχειρήσεις να παραμένουν 1 ημέρα την εβδομάδα κλειστές γεγονός που αποδεικνύει ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.

Θεωρεί ότι πρέπει οργανωμένα να σκύψουμε το κεφάλι και να δούμε το κομμάτι του τουρισμού σε βάθος, αλλά και αυτό της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν. Δεν πρέπει, όπως είπε, να λειτουργούμε με τα δεδομένα που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια, οφείλουμε να εξετάσουμε λεπτομερώς από όλες τις θεσμικές θέσεις την επιμήκυνση της σεζόν, να υπάρχουν πτήσεις, ανοιχτά ξενοδοχεία και εστιατόρια καθώς ο Άγιος Νικόλαος θα μπορούσε να βασιστεί στον τουρισμό τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα.

Σαν περιοχή δεν έχουμε μόνο τη λίμνη και την θάλασσα αλλά πολλά ακόμη που αξίζει να επισκεφτεί και να δει ένας επισκέπτης, συμπλήρωσε. Εκτιμά ότι αν τα προωθήσουμε σωστά μπορούν να γίνουν θαύματα. «Η επιπλέον επισκεψιμότητα και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορούν να λειτουργήσουν σαν σωσίβιο όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά για τα ξενοδοχεία, τους εργαζόμενους που θα αναγκαζόντουσαν να μπουν ταμείο ανεργίας, ενώ θα έδινε και συνολικά άλλη δύναμη και αέρα στην πόλη», κατέληξε.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ