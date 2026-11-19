Μια ξεχωριστή βιωματική δράση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Βρεφονηπιοκομίας του ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου την Παρασκευή 13/11/2026, στο πλαίσιο του μαθήματος «Παιδαγωγικό Περιβάλλον».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ΄ Βρεφονηπιοκομίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη τον μαγικό κόσμο του Messy Play, Sensory Play και Clay Play, μέσα από ένα δημιουργικό παιχνίδι γεμάτο χρώματα, υφές, πειραματισμό και ελεύθερη έκφραση!

Με τη συμμετοχή και την καθοδήγηση της κας Μαρίας Μασσαρού, νηπιαγωγού, εμψυχώτριας θεατρικού παιχνιδιού και πιστοποιημένης εκπαιδεύτριας Sensory, Messy και Clay Play, καθώς και της κας Ιωάννας Χαβάκη, οι μαθητές μας έγιναν οι ίδιοι μικροί εξερευνητές!

Γιατί το παιχνίδι δεν είναι απλώς διασκέδαση. Είναι μάθηση, ανακάλυψη, δημιουργικότητα και ανάπτυξη. Μέσα από τις αισθήσεις, τα παιδιά πειραματίζονται, εκφράζονται, συνεργάζονται και αναπτύσσουν δεξιότητες με τρόπο φυσικό και ευχάριστο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία και την Ιωάννα για την όμορφη εμπειρία, τη διάθεση, τις γνώσεις και την έμπνευση που μοιράστηκαν μαζί μας!

Γιατί στην εκπαίδευση δεν αρκεί να μαθαίνουμε πώς γίνεται κάτι. Χρειάζεται να το ζούμε, να το δοκιμάζουμε και να το δημιουργούμε!

Και η δράση μας συνεχίζεται! Την ερχόμενη Πέμπτη 19/11 θα ακολουθήσει η παρουσίαση των παιδαγωγικών οφελών του Messy, Sensory και Clay Play.

Ευχαριστούμε πολύ και την κα Δρακάκη Αριστέα μαμά μαθητή μας η οποία κάλυψε τα υλικά της δράσης.