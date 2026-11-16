Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου:

Τιμούμε σήμερα την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και στρέφουμε με σεβασμό τη σκέψη μας στον αγώνα για Ελευθερία και Δημοκρατία.

Πενήντα τρία χρόνια μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 η χώρα μας αναστοχάζεται το συλλογικό της χθες και επενδύει με πίστη και σχέδιο στο αύριο.

Η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μια απλή ιστορική αναφορά. Είναι μια ζωντανή μνήμη και μια υπενθύμιση του χρέους μας να υπερασπιζόμαστε τα δημοκρατικά ιδεώδη.

Λειτουργεί ως διαχρονική πηγή έμπνευσης για την αξία της Ελευθερίας η οποία για εμάς τους Έλληνες υπήρξε πάντοτε –όπως έχει αποδείξει η ιστορία μας– αρχή βιωματική.

Το Πολυτεχνείο μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι οι νέοι αποτελούν το πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου τιμά στην πράξη αυτή την παράδοση, επενδύοντας στη νέα γενιά του τόπου μας, που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε μας δράσης.

Αυτό είναι το δικό μας χρέος απέναντι στην ιστορία και στα παιδιά μας.