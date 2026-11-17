Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, πενήντα τρία χρόνια μετά, δεν είναι και ούτε πρόκειται να γίνει μια στεγνή εθιμοτυπική επέτειος. Είναι η μέρα που χαράχτηκε στο σώμα της νεότερης ιστορίας του τόπου και μας υπενθυμίζει το χρέος και την αναγκαιότητα να παλεύουμε απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας που καταστρατηγεί τα δικαιώματά μας, υπονομεύει την προοπτική και το μέλλον της νέας γενιάς, ασκείται έξω από την βούληση του κυρίαρχου λαού.

Όσοι/ες υπηρετούμε το ελληνικό σχολείο εμπνεόμαστε από τους αγώνες της γενιάς του Πολυτεχνείου. Για ένα αληθινά δημόσιο και δωρεάν σχολείο, για ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, για σύγχρονη εκπαίδευση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Και ξέρουμε πως έχουμε πολύ δρόμο.

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να κρατήσει άσβεστη τη φλόγα των αγώνων. Το αίμα των νεκρών φοιτητών και εργατών εκείνης της ιερής εξέγερσης ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών θα βρει τη δικαίωσή του μονάχα μέσα από τη διατήρηση της μνήμης και τη συνέχιση των κοινωνικών αγώνων που όλοι και όλες μαζί έχουμε μπροστά μας.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Γεώργιος Ξένος

Η γεν. γραμματέας Πόπη Δασκαλογιάννη