Την εικόνα της οδικής ασφάλειας στο νομό Λασιθίου κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 αποτυπώνουν τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 14 τροχαία ατυχήματα στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, εκ των οποίων τα τρία ήταν θανατηφόρα, ένα είχε ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό και δέκα ελαφρύ τραυματισμό. Τα στοιχεία εντάσσονται στον συνολικό απολογισμό της Κρήτης, όπου καταγράφηκαν 130 τροχαία ατυχήματα και 33 νεκροί, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυξημένη προσοχή και τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 σημειώθηκαν συνολικά 130 τροχαία ατυχήματα από τα οποία τα 32 ήταν με θανάσιμο τραυματισμό , τα 27 με σοβαρό τραυματισμό και τα 71 με ελαφρύ τραυματισμό .

Σε ό,τι αφορά τους παθόντες στα ανωτέρω ατυχήματα σημειώθηκαν συνολικά 33 θανάσιμοι τραυματισμοί, 28 σοβαροί τραυματισμοί και 131 ελαφροί τραυματισμοί .

Αναλυτικότερα

Στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων:

Σύνολο τροχαίων ατυχημάτων : 31

Θανατηφόρα : 6

Σοβαρά: 4

Ελαφρά: 21

Στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης:

Σύνολο τροχαίων ατυχημάτων : 11

Θανατηφόρα : 5

Σοβαρά : 2

Ελαφρά : 4

Στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου:

Σύνολο τροχαίων ατυχημάτων : 58

Θανατηφόρα : 10

Σοβαρά :17

Ελαφρά : 31

Στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου:

Σύνολο τροχαίων ατυχημάτων : 14

Θανατηφόρα : 3

Σοβαρά : 1

Ελαφρά : 10

Στην περιοχή αρμοδιότητας Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

Σύνολο τροχαίων ατυχημάτων :16

Θανατηφόρα : 8

Σοβαρά : 3

Ελαφρά : 5

Επίσης κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 528.287 τροχονομικοί έλεγχοι σε επίπεδο Κρήτης και βεβαιώθηκαν συνολικά 149.734 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τις οποίες :

οι 2.443 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι 8.574 υπέρβαση ορίων ταχύτητας , οι 5.511 μη χρήση προστατευτικού κράνους ,οι 5.216 μη χρήση ζώνης ασφαλείας και οι 1.787 χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Τέλος κατά το ανωτέρω διάστημα σε επίπεδο Κρήτης πραγματοποιήθηκαν 164 ενημερωτικές δράσεις για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 12.857 μαθητές και ενήλικες.