Νεα επιστολή διαμαρτυρίας 33 ιδιοκτητών ακινήτων στο Σείσι προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Έκδοση οικοδομικών αδειών σε γεωτεμάχια ιδιοκτησίας μας, εντός περιοχής με εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ, άνω των 4.000 τ.μ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3212/2003»

ΣΧΕΤ:

(Α) Ν. 3212/2003, άρθρο 23 παρ. 3

(Β) Απόφαση ΣτΕ 176/2023.

(Γ) Απόφαση Αρείου Πάγου 861_2017

(Δ) Έγγραφο Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 15/1/2025 Α.Π:2118 ΕΞ2025

(Ε) Απάντηση σε αίτημα (1853 ΕΞ 2026/12-01-2026).

(Ζ).Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς» (Ν. 5306/2026, ΦΕΚ Α΄ 88/08.06.2026)

Με αφορμή ανωτέρω (Δ) σχετικό η πολεοδομία Αγίου Νικολάου Κρήτης δεν χορηγεί πλέον από τις 25-08-2025 άδειες δόμησης στα γεωτεμάχιά μας τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις ανωτέρω (Α) σχετικής, όπως και έπραττε μέχρι πριν την ημερομηνία αυτή, χωρίς καμία ενημέρωση ή ανακοίνωση, έτσι ξαφνικά.

Η πρακτική αυτή είναι προδήλως παράνομη διότι ο νόμος (Α) σχετικής είναι σε ισχύ και δεν έχει αλλάξει ούτε τροποποιηθεί.

Υποβάλλουμε ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που τεχνηέντως έχει δημιουργηθεί ώστε να συνεχιστεί η έκδοση αδειών δόμησης όπως γινόταν ανέκαθεν.

Πιο συγκεκριμένα :

Διαπίστωση 1η Ένας δρόμος όπως εμφανίζεται στο λειτουργούν κτηματολόγιο ή σε εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ, ως ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, είναι εν τοις πράγμασι κοινόχρηστος, αφού η ουσιαστική έννοια του κοινόχρηστου χώρου ή δρόμου είναι το δικαίωμα της ελεύθερης και ανεμπόδιστης χρήσης από το κοινωνικό σύνολο.

Διαπίστωση 2ηΗ ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει αδιαλείπτως από το 1985 τη δόμηση αρτίων κατά το εμβαδόν εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων, με μοναδική προϋπόθεση τα ακίνητα αυτά να υφίστανται αυτοτελώς πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2003, όπως ορίζει η παρ. 3 του Άρθρου 23 του νόμου 3212/2003.

Διαπίστωση 3η Η αρμοδιότητα καθορισμού πολεοδομικών όρων ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίδονται επί συγκεκριμένων υποθέσεων και αποκτούν γενική ισχύ μόνο κατόπιν αποδοχής τους από τη Διοίκηση μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

(Βλ. Διακοπή οικοδομικών αδειών με bonus δόμησης).

Διαπίστωση 4η Εάν δεν υπάρξει μια μεταβατική ρύθμιση, έτσι ώστε οι οικοπεδούχοι να μπορέσουν να σώσουν τις περιουσίες τους (να εκδοθούν οικοδομικές άδειες, να ολοκληρωθούν οι συμφωνημένες αγοραπωλησίες, να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις) θα μπούμε σε έναν σκοτεινό κυκεώνα λόγω άνισης μεταχείρισης στην έκδοση αδειών ουσιαστικά γηπέδων με τα ίδια χαρακτηριστικά που εμπίπτουν στις διατάξεις (Α) σχετικής.

Διαπίστωση 5η: Γνωρίζετε ότι σε ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας γηπέδου όπως των περιπτώσεών μας, που εμπίπτουν στις διατάξεις (Α) σχετικής, έχει πληρωθεί φόρος για τα γήπεδα (ο οποίος είναι πενταπλάσιος σε σχέση με αυτόν του αγρού) υποθηκοφυλακείο, προσημειώσεις, και εφόσον το κράτος εισέπραξε τον φόρο, αποδέχτηκε την αγοραπωλησία με το θεσμικό πλαίσιο αυτό.

Διαπίστωση 6η: Σύμφωνα με τον νόμο (Α) σχετικής το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού χώρου εκτός σχεδίου πόλεως έχει χτιστεί έως σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Το Σ.Τ.Ε. στην απόφαση του κάνει την εξής μνεία: ήταν προβλέψιμος και για τους επιμελείς αγοραστές και τους συναλλασσόμενους εν γένει. Ο επιμελής αγοραστής είναι αυτός που ελέγχει το γήπεδο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διασφαλίζει την επένδυσή του πραγματοποιώντας εξαντλητικό νομικό και τεχνικό έλεγχο πριν από την υπογραφή οριστικού συμβολαίου. Εν προκειμένω ο νόμος ισχύει και οι έλεγχοι καταδεικνύουν αυτό ακριβώς. Εφόσον το ίδιο το κράτος μέσω των οργάνων του και των θεσμοθετημένων διαδικασιών έχει αποδεχτεί τη διαδικασία και έχει λάβει το σχετικό φόρο η έννοια του επιμελούς αγοραστή και των συναλλασσόμενων εν γένει δεν υφίσταται.

Διαπίστωση 7η Εάν δεν έχει καταβληθεί ο φόρος ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικό καταβολής φόρου μεταβίβασης, το συμβόλαιο αγοραπωλησίας δεν δύναται να ολοκληρωθεί. Ο σχετικός φόρος για οικόπεδο ο οποίος τυγχάνει περίπου πενταπλάσιος σε σχέση με αυτόν για τον αγρό, η μήπως θα επιστραφεί η διαφορά του φόρου σε χρήμα έντοκος, λαμβάνοντας υπόψιν και τον πληθωρισμό, αναδρομικά για όλες τις υποθέσεις στην Ελληνική επικράτεια , και θα αποζημιώσει όλους που βλάπτονται ; Συνεπώς πρέπει να επιτραπεί η έκδοση των οικοδομικών αδειών γιατί ουσιαστικά έχει συναινέσει το ίδιο το κράτος στην ενέργεια αυτή και είναι υπεύθυνο για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει.

Διαπίστωση 8η Κάθε ακίνητο το οποίο χτίζεται συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας σαν πάγιο και είναι σαν μια «καλή αγελάδα όπου την αρμέγεις κάθε μέρα». Δηλαδή πληρώνει επ’ αόριστον ΕΝΦΙΑ, νερό, ρεύμα, διαδίκτυο, δημοτικά τέλη, βελτιώσεις και σε κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας το Κράτος εισπράττει χρήματα από φόρους μεταβίβασης. Ακόμη κατασκευάζονται δίκτυα και συντηρούνται οδοί, τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό και το Κράτος όταν συντρέχει ανάγκη (θεομηνίες, πυρκαγιές κ.λπ.).

Διαπίστωση 9η Δυστυχώς, με αυτό που συμβαίνει, υποβαθμίζονται και καταστρέφονται οι περιουσίες μας και κάτ.’ επέκταση οι ιδιοκτήτες, οι συναλλασσόμενοι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες, (πωλητές ,αγοραστές, μηχανικοί, τράπεζες , συμβολαιογράφοι, μεσίτες και λοιποί εμπλεκόμενοι στις συναλλαγές ), οι οικογένειες αυτών και οι επενδύσεις που ακυρώνονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τ.Ε.Ε. πάνω από 2 εκατομμύρια ακίνητα και 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες βλάπτονται οικονομικά και επιπλέον οι οικογένειες αυτών.

Διαπίστωση 10η Από τις θέσεις που υπηρετείτε δεν ακούτε τις φωνές των Ελλήνων πολιτών, των αλλοδαπών κάτοικων της Ελληνικής επικράτειας, την επιστολή της ΠΟΞ, του προέδρου του ΤΕΕ, του ΤΕΕ Πελοποννήσου, του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, των εν γένει Μηχανικών, του προέδρου των συμβολαιογράφων, των βουλευτών της βουλής των Ελλήνων. Γνωρίζετε το κατασκευασμένο πρόβλημα για το οποίο χρειάζεται άμεσα «λύση με μεταβατική χρονική περίοδο» έτσι ώστε να μην αισθανόμαστε τη φωνή μας ως «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ».

Διαπίστωση 11η Εκτός σχεδίου δόμηση σε περιοχές όπου έχει εγκριθεί ΣΧΟΟΑΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 250 του Ν. 5306/2026 (Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας), καθώς και τις διευκρινίσεις της Εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/124493/4174/25.11.2022, στις εκτός σχεδίου περιοχές για τις οποίες έχει εγκριθεί ΣΧΟΟΑΠ και έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, δεν εφαρμόζονται καταρχήν οι γενικές διατάξεις του κεφαλαίου περί εκτός σχεδίου δόμησης του Ν. 4759/2020.

Εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, την αρτιότητα, την οικοδομησιμότητα και τους όρους και περιορισμούς δόμησης.

Εφόσον το ΣΧΟΟΑΠ παραπέμπει στις γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (Π.Δ. 24.5.1985), χωρίς να τις διαφοροποιεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων και για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης δόμησης (άρθρο 6 Π.Δ. 24.5.1985).

Οι παρεκκλίσεις αρτιότητας του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 24.5.1985 εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή αποκλειστεί από ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου ΣΧΟΟΑΠ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε:

1.1) Να σταλεί άμεσα από την διοίκηση/ΥΠΕΝ, προς την ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου Κρήτης/ όλες τις ΥΔΟΜ , σε όλους τους αρμόδιους φορείς και σε εμένα, έγγραφο το οποίο να ενημερώνει ότι ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ να κάνουν την δουλειά τους ως έκαναν πάντα, αφού τυγχάνει εφαρμογής ο νόμος (Α) σχετικής και δεν έχει αλλάξει.

1.2)«Καταργείται ό,τι κωδικοποιείται»: Οι παλαιότεροι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι διατάξεις που ενσωματώθηκαν αυτούσια ή ενοποιημένα στα άρθρα του νέου Κώδικα (Παράρτημα Α) παύουν να ισχύουν ως αυτόνομα κείμενα και αντικαθίστανται από τα νέα άρθρα του Κώδικα.

1.3) «Ό,τι δεν κωδικοποιείται δεν καταργείται»: Όσες διατάξεις εξαιρέθηκαν ή έμειναν εκτός της κωδικοποίησης (όπως ειδικές ρυθμίσεις ή παλαιότερες διατάξεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες καταργούμενων διατάξεων) παραμένουν τυπικά σε ισχύ και δεν καταργούνται από τον Κώδικα.

2) Εάν ακόμη η πολιτική βούληση είναι να γίνουν όλα τα γήπεδα μη οικοδομήσιμα (χωράφια), πρέπει τουλάχιστον να δοθεί μια χρονική περίοδος «λύση με μεταβατική χρονική περίοδο» να ενεργήσουν οι ιδιοκτήτες αυτών, έτσι ώστε να σώσουν της περιουσίες τους, να προβούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών και να ολοκληρωθούν οι συναλλαγές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, και όχι εν μία νυκτί να υπάρξει ξαφνικός θάνατος, με καλά εκτυπωμένες κόλλες χαρτί Α4.

3) Να αποσταλεί, από κάθε παραλήπτη, αριθμός πρωτόκολλου αίτησης.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου, και την αποφυγή νέου αλληλοσπαραγμού .

Με την επιφύλαξη πάντως νόμιμου δικαιώματός μας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνδρομή σας.

«Κατά τον δαίμονα εαυτού»

Τίτος Κάββαλος

Εκπρόσωπος επικοινωνίας τριάντα τριών (33) ιδιοκτητών ακινήτων, ιδιοκτήτης στο χωριό Σείσι Τ.Κ. Βραχασίου, Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης. email: [email protected]

Υ.Γ.1: Οι πολίτες ευημερούν όταν ευημερεί η κοινωνία, ποτέ το αντίστροφο, μας έμαθε ο κ. Γιάννης Χρονάκης στο γυμνάσιο στη Νεάπολη.

Υ.Γ. 2: …σοβαρό πρόβλημα είναι ότι αδυνατείς (ακόμα) να καταλάβεις, τι είναι Σοβαρό και τι είναι Πρόβλημα … Σπύρος Χαριτάτος.

Υ.Γ. 3: Η πιο αποτελεσματική λογοκρισία δεν απαγορεύει τις ειδήσεις. Τις πνίγει στις ασήμαντες. ΑΡΚΑΣ