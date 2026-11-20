Η αρχαιολογία, στα μάτια του ευρύτερου κοινού, συχνά ταυτίζεται με την περιπέτεια και την αίγλη των μεγάλων ανακαλύψεων, θυμίζοντας κινηματογραφικές εικόνες από ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς. Ωστόσο η «εμπράγματη» αρχαιολογία είναι πολύ πιο σύνθετη, απαιτητική και, τελικά, βαθιά γοητευτική. Ένα ταξίδι αυτογνωσίας μέσα από την γνώση της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Αυτό αποδεικνύει ανάγλυφα η διαδρομή του αρχαιολόγου Δρα Θεμιστοκλή Βάκουλη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ επελέγη, πριν λίγες ημέρες, ως ο νέος Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Ως γνωστόν, η κ. Βάσω Ζωγραφάκη είχε τοποθετηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, μετά τη συνταξιοδότηση της κ. Χρύσας Σοφιανού. Με την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης μεταξύ των ενδιαφερομένων υποψηφίων, επικράτησε ο κ. Βάκουλης, τον οποίο αναμένουμε για να αναλάβει καθήκοντα ως νέος προϊστάμενος, αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Θέμης Βάκουλης κατάγεται από τις Σέρρες. Ο διορισμός του συνεχίζει μια «παράδοση» για την ΕΦΑΛΑΣ, όπου οι εκ Μακεδονίας ορμώμενοι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον ως προϊστάμενοι της Εφορείας, αν αναλογιστεί κανείς και τις δύο τελευταίες προϊσταμένες – η κ. Βίλη Αποστολάκου κατάγεται από Θεσσαλονίκη και η κ. Χρύσα Σοφιανού από Καβάλα…

Όμως το Λασίθι δεν είναι άγνωστο στον κ. Βάκουλη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του συμμετείχε σε πλήθος πανεπιστημιακών ανασκαφών- μεταξύ αυτών και στην Κάτω Ζάκρο, όπου συνεργάστηκε με τον Δρ Λευτέρη Πλάτωνα. Δούλεψε σε ανασκαφές στην Βεργίνα, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, στην ανασκαφή της «Διπλής Τράπεζας» Νέας Αγχιάλου, στη Σίνδο. Έχει διατελέσει Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και μαζί με τρεις άλλους αρχαιολόγους συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου «Περικλής Ξανθίππου» των εκδόσεων του Μουσείου Ακροπόλεως Αθηνών.

Ερευνήσαμε ψάχνοντας για στοιχεία για τον νέο προϊστάμενο της ΕΦΑΛΑΣ. Ανακαλύψαμε ότι πρόκειται για ένα πολυπράγμονα επιστήμονα, ανήσυχο πνεύμα, που όπως φαίνεται ακολούθησε την οδηγία του δασκάλου του στην ανασκαφή της Βεργίνας καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου ο οπoίος του έλεγε: «Μην μένετε μόνο σε αυτό, στη μελέτη των υλικών καταλοίπων του παρελθόντος. Μιλήστε και για ποίηση, δείτε και τη φιλοσοφία, δείτε και τις υπόλοιπες επιστήμες». Γιατί, όπως παραδέχθηκε εκ των υστέρων και ο ίδιος, κανείς, όντως, ολοκληρώνεται όταν είναι «homo universalis», όταν προσλαμβάνει και συζητάει για όλα τα πράγματα του επιστητού.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2020 στο «Ιstorima» ξεδιπλώνει μια πορεία γεμάτη επιστημονική περιέργεια, συνεχείς αναζητήσεις και σημαντικούς σταθμούς σε μερικούς από τους εμβληματικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Εκεί εξηγεί ότι «η αρχαιολογία που κάνουμε ως φοιτητές ή που φανταζόμαστε ότι θα κάνουμε, λίγο και ως Ιντιάνα Τζόουνς, δεν έχει καμία σχέση με την εμπράγματη αρχαιολογία, με αυτό που καλείται κανείς τελικά να κάνει. Αυτό που καλείται να κάνει είναι να διεκπεραιώσει αιτήματα πολιτών, είναι να εκτελέσει, να ενεργήσει σωστικές ανασκαφές στα οικόπεδα ιδιωτών που θέλουν να χτίσουν, είναι κάτι πιο, πώς να πω, δεν είναι τόσο φαντασιακό όσο το σκέφτεται κανείς ως φοιτητής ή όπως θα το φαντάζεται κάποιος έξω από τον κόσμο της υπαρκτής αρχαιολογίας για το πώς είναι αυτή».

Ορόσημα

Η σχέση του Θέμη Βάκουλη με το παρελθόν, όπως ανέφερε στο «Istorima», ξεκίνησε από πολύ νωρίς, έχοντας δύο καθοριστικές αφετηρίες. Από τη μία πλευρά, ήταν η παιδική του περιέργεια να ανακατεύει τα παλιά σεντούκια της γιαγιάς του, Γεωργίας, στο οικογενειακό σπίτι στις Σέρρες. Από την άλλη, οι συγκλονιστικές ανακαλύψεις στη Βεργίνα τη διετία 1977-1978, όταν ο ίδιος ήταν μόλις δέκα με έντεκα ετών, άσκησαν επάνω του καταλυτική επιρροή. Αυτή η πρώιμη γοητεία οδήγησε στην εισαγωγή του στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του ’80. Εκεί, είχε την τύχη να μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίους δασκάλους.

– Ωστόσο, η ανήσυχη φύση του και η ανάγκη του για το καινούριο τον οδήγησαν σύντομα στην Αθήνα. Στο Ινστιτούτο Επιστήμης των Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ύστερα από πρόταση του Γιάννη Μανιάτη, βρήκε το πεδίο που συνδύαζε ιδανικά την αρχαιολογία με τις φυσικές επιστήμες: την αρχαιομετρία. Εκπονώντας τη διδακτορική του διατριβή πάνω στα αρχαία λατομεία μαρμάρου της Μακεδονίας, απέκτησε μια «διπλή» επιστημονική ταυτότητα, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στους ανθρωπιστές και τους θετικούς επιστήμονες. Μέσα από εργαστηριακές αναλύσεις, όπως η ταυτοποίηση της προέλευσης του μαρμάρου σε μια πεπλοφόρο της Βεργίνας, απέδειξε στην πράξη πώς η αρχαιομετρία μπορεί να απαντήσει σε κρίσιμα αρχαιολογικά ερωτήματα, αποκαλύπτοντας αρχαίες μετασκευές, εμπορικούς δρόμους και καλλιτεχνικά εργαστήρια.

– Η επαγγελματική του διαδρομή στην πρωτεύουσα συνεχίστηκε με μια δωδεκαετή θητεία στην ανασκαφή του οικοπέδου Μακρυγιάννη, για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Η συγκεκριμένη ανασκαφή υπήρξε σταθμός, καθώς έφερε στο φως την κοσμική Αθήνα της υστερορωμαϊκής, παλαιοχριστιανικής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου, εποχές που παλαιότερα παραμελούνταν στη σκιά των κλασικών αρχαιοτήτων. Ακολούθησε μια τετραετία υψηλής έντασης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης (2012-2015). Εκεί, ο Θέμης Βάκουλης βίωσε τι σημαίνει διαχείριση ενός κορυφαίου μνημείου, όπου η αρχαιολογία υποχωρεί μπροστά στη διαχείριση πλήθους επισκεπτών, προσωπικού, αλλά και του «εθνικού θυμικού», καθώς η Ακρόπολη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής ταυτότητας. Μέσα από αυτή την εμπειρία, επισημαίνει ένα διαχρονικό έλλειμμα του Υπουργείου Πολιτισμού: την απουσία ενός οργανωμένου μηχανισμού εξωστρέφειας και εκλαΐκευσης της παραγόμενης γνώσης προς το κοινό.

– Αναζητώντας μια επιστροφή στην αρχαιολογία της επαρχίας, αποδέχτηκε την πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων να αναλάβει καθήκοντα στη Δήλο και τη Σίκινο. Η Δήλος, όπως τη χαρακτηρίζει, λειτουργεί σαν ένα «μικρό γαλατικό χωριό». Πέρα από την ευθύνη για μνημεία που ανασκάπτονται επί ενάμιση αιώνα και την υποδοχή 171.000 επισκεπτών ετησίως, η υπηρεσία καλείται να διαχειριστεί μόνη της τις βασικές υποδομές διαβίωσης σε ένα ακατοίκητο νησί – από μονάδες αφαλάτωσης και βιολογικό καθαρισμό μέχρι τη μίσθωση πλοίων και τη λειτουργία ξενώνων. Παράλληλα, η ενασχόλησή του με την ταπεινή Σίκινο, έναν διαχρονικό τόπο εξορίας από τα ρωμαϊκά χρόνια έως τον 20ό αιώνα, του προσέφερε μια διαφορετική οπτική της νησιωτικής ιστορίας.

Το Λασίθι, όπως γνωρίζουμε βρίθει από αρχαιολογικές θέσεις και προκλήσεις και θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον που εξεδήλωσε υποβάλλοντας την αίτησή του για να επιστρέψει εδώ, αυτή τη φορά ως επικεφαλής της Εφορείας Αρχαιοτήτων, όπου υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρόν. Το Λασίθι, που έχει γνωρίσει και ο ίδιος, σίγουρα πληροί τους όρους για την ικανοποίηση της έμφυτης περιέργειας του επιστήμονα για νέες ανακαλύψεις.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ