53 χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τιμάμε τους φοιτητές, τους εργάτες και τους μαθητές που τον Νοέμβρη του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη χούντα. Τιμάμε τους νεκρούς, τους φυλακισμένους, τους εξόριστους και όλους όσους αγωνίστηκαν ενάντια στη δικτατορία.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης και της πρυτανικής αρχής , που επιχειρούν να επιβάλουν κλίμα αυταρχισμού και καταστολής στα πανεπιστήμια, χτυπώντας τη συλλογική δράση και τους αγώνες των φοιτητών δεν θα περάσει. Είναι πρόκληση, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, να επιχειρούν να βάλουν στον γύψο τις αγωνιστικές παραδόσεις του Πολυτεχνείου!

Το Πολυτεχνείο δεν ήταν μόνο υπόθεση των φοιτητών. Έγινε υπόθεση όλου του λαού! Εργάτες, οικοδόμοι και μαθητές βρέθηκαν στο πλευρό τους, δίνοντας στον ξεσηκωμό τον εργατικό και λαϊκό του χαρακτήρα. Είναι και σήμερα καθήκον του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος να υπερασπιστεί την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και το πανεπιστημιακό άσυλο.

Η χούντα υπηρέτησε τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με τη στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Χτύπησε τα εργατικά δικαιώματα, απαγόρευσε τις απεργίες και έβαλε τα συνδικάτα στον γύψο.

Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα! Το «Έξω οι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ» αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που η χώρα μας εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και οι στρατιωτικές υποδομές μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και βάζουν τον λαό σε μεγάλους κινδύνους, μετατρέπουν την χώρα σε στόχο αντιποίνων.

Οι συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής της χώρας είναι ήδη μπροστά μας ,οι εργαζόμενοι δυσκολευόμαστε να βγάλουμε τον μήνα την ίδια ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, που δεν υπηρετούν την υπεράσπιση του λαού αλλά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε εμείς τα κέρδη και τους πολέμους τους!

Παλεύουμε για:

– Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

– 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, με πλήρη δικαιώματα.

– Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

– Δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία.

Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολέμους και κλείσιμο των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Η καλύτερη τιμή στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα τους! Ενάντια στην εκμετάλλευση, τον φασισμό, τη φτώχεια και τους πολέμους. Με δυνατά σωματεία, οργάνωση και συλλογική δράση.

Στις 17 Νοέμβρη συμμετέχουμε στη συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Νικολάου.

Στις 25 Νοέμβρη δίνουμε δυναμικό παρών στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία!

Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα!

Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους!

Καλούμε σε συγκέντρωση

την Τρίτη 17/11/26 στις 6.00 μμ στην πλατεία Αγίου Νικολάου

ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Σύλλογος εργαζομένων τουρισμού και επισιτισμού να. Λασιθίου ΤΑΛΩΣ

Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων να. Λασιθίου

Σύλλογος εργαζομένων ΓΝΑΝ

Ένωση νοσοκομειακών γιατρών Λασιθίου

Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Λασιθίου