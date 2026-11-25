Στο φύλλο της Κυριακάτικης Ανατολής στις 22/11/2026 δημοσιεύσατε ‘’ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ’’ του συμπολίτη μας – και γείτονά μου – Άγγελου Σπάρταλη, που αναφέρεται στον τρόπο απόκτησης του εμβληματικού κτιρίου του Ειρηνοδικείου περιλαμβάνοντας και πρόταση διαμόρφωσης και χρήσης του.

Δεν θα σχολιάσω την πρότασή του για την διαμόρφωση και την χρήση του γιατί ο καθ’ ένας δικαιούται να έχει άποψη και να την καταθέτει.

Θα σχολιάσω όμως το ξεκίνημα της επιστολής του σε σχέση με την διαδικασία απόκτησης του κτιρίου όπου αναφέρει ότι ‘’… το κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου περιήλθε στην διαχείριση και την κατοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου μετά από δική μου πρωτοβουλία (δηλ. του Άγγελου). Κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι τότε με το άμοιρο εκείνο κτίριο, το οποίο μετά την εγκατάλειψή του το 2012 παρέμεινε εκκενωμένο και σφραγισμένο για 3 χρόνια.’’.

Χωρίς καμιά διάθεση αντιπαράθεσης με τον Άγγελο θα αναφέρω – με στοιχεία, όπως πάντα – τα γεγονότα που προηγήθηκαν για να υπάρξει η ευτυχής κατάληξη της παραχώρησης του ακινήτου στον Δήμο για πολιτιστικές χρήσεις αφού είχα ουσιαστική συμμετοχή στην όλη διαδικασία μόλις 2 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου την 1/9/2014. Άρα ήταν στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής με το ξεκίνημα της και καλό είναι να αποκατασταθούν τα πράγματα.

Βέβαια την προσπάθεια για την απόδοση του Ειρηνοδικείου στον δήμο είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την κατάργηση του Ειρηνοδικείου το 2012, ο τότε Πρόεδρος του ΠΟΔΑΝ (και μετά ΠΑΟΔΑΝ) δημοτ. σύμβουλος – και μετέπειτα βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ – Μαν. Θραψανιώτης.

Αναλάβαμε την δημοτ. αρχή 01/09/2014.

Στις 24/11/2014 με το με αριθμ. πρωτ. 25252 στέλνω έγγραφο υπόμνημα προς τον τότε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κων. Δερμιτζάκη.

Στον ίδιο παραδίδω ιδιοχείρως νέο υπόμνημα στις 12/02/2015 κατά την συνάντησή μας με θέμα την παραχώρηση του Ειρηνοδικείου.

Στις 18/01/2016 παραδίδω αντίστοιχο υπόμνημα στο νέο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαν. Θραψανιώτη με το ίδιο θέμα, που λόγω της προηγούμενης θητείας του το ηξερε πολύ καλά.

Στις 24/10/2016 παραδίδω υπόμνημα στον τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Ιωαν. Δραγασάκη με το ίδιο θέμα.

Στις 20/12/2016 παραδίδω στον τότε πρόεδρο της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκη που επισκεπτόταν προεκλογικά τον νομό σχετικό υπόμνημα με το ίδιο θέμα.

Το κτίριο τελικά αποδόθηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου τον Δεκέμβριο του 2018 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για πολιτιστικές και μόνο χρήσεις όπως και χρησιμοποιείται έκτοτε.

Από το 2014 και μέχρι το 2018 , η συνεργασία και για την προώθηση του θέματος με τον τότε βουλευτή Μαν. Θραψανιώτη ήταν συνεχής. Τελικά επετεύχθη ο στόχος και έχουν αποδοθεί τα εύσημα δημοσίως, γιατί η συμβολή του ήταν όχι απλώς καθοριστική.

Με την βοήθειά του βέβαια, από το 2015, διασφαλίσαμε την δυνατότητα χρήσης του χώρου για πολιτιστικές δράσεις με έγκριση από τις εδώ δικαστικές υπηρεσίες.

Η πρώτη χρήση του ήταν με έκθεση του Άγγελου Σπάρταλη με θέμα ‘’Η απολογία του Σωκράτη’’.

Με το Άγγελο η πρώτη και μόνη ανταλλαγή απόψεων ήταν μέσω της των ΜΜΕ για τον πίδακα στην λίμνη. Για το Ειρηνοδικείο δεν μιλήσαμε ποτέ.

Νομίζω και με τον Μαν. Θραψανιώτη αλλά και με τον Χαρ. Αλεξάκη δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συνεννόηση.

Τα σχόλια για την κατάσταση του κτιρίου που παραλάβαμε ως Δήμος επίσης δεν θα την σχολιάσω. Εξ άλλου μέχρι την παράδοση του δεν είχαμε αρμοδιότητα.

Στην συνέχεια έγιναν αρκετές προσπάθειες για την βελτίωσή του ενώ είχε κατατεθεί στο πρόγραμμα ‘’ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ’’ μέσω της ΔΕΠΑΝ, πρόταση επισκευής και προσθήκης και είχε γίνει η πρώτη αξιολόγηση στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Η σημερινή δημοτική αρχή έχει καταθέσει πρόταση συντήρησης στο Leader.

Αν όμως υπάρχει οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που μου διαφεύγει θα ήταν καλό να κατατεθεί στοιχειοθετημένα.

24/11/2026

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ