Σύμφωνα με το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo), ο Οκτώβριος του 2026 χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ειδικότερα για την Κρήτη, ο Οκτώβριος του 2026 κατατάσσεται ως ο 2ος ψυχρότερος της περιόδου 2010 – 2026. Με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας, στην Κρήτη η απόκλιση θερμοκρασίας του Οκτωβρίου 2026 ήταν (μείον) -1.6 °C, κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αισθητά χαμηλότερη από τον μέσο όρο ήταν η θερμοκρασία τον Οκτώβριο στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου (Μεσαρά). Μικρότερες αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, ενώ μόνο στο Ρέθυμνο οι τιμές ήταν πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στον Άγιο Νικόλαο, η μέση θερμοκρασία του Οκτωβρίου είναι στατιστικά 21.4 °C, όμως φέτος διαμορφώθηκε στους 19.6°C, δηλαδή 1.8 °C χαμηλότερα!

ΛΕΩΝ.Κ.