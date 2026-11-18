Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιήσει πεζοπορία κοντά στην πόλη μας. Θα ξεκινήσουμε λίγο έξω από τα Φλαμουριανά Λακωνίων. Ακολουθώντας ένα παλιό, καλοδιατηρημένο μονοπάτι, θα ανηφορίσουμε προς τη Λατώ, μία από τις σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της μινωικής και ελληνιστικής Κρήτης. Αφού περιηγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, θα συνεχίσουμε από το παλιό μονοπάτι προς τη Λυγερή και, περνώντας από έναν παλιό ανεμόμυλο, θα κινηθούμε μέσα από αγροτικούς δρόμους προς τον ιδιαίτερο γεωλογικό σχηματισμό «Βοθρί». Από εκεί θα ανηφορίσουμε στην κορυφή του Θύλακα, όπου μας περιμένει πανοραμική θέα προς την Κριτσά, τον κάμπο των Λακωνίων, τον Άγιο Νικόλαο και την ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ελεύθερη κατάβαση, χωρίς σαφώς διαμορφωμένο μονοπάτι, μέχρι την Κάλυβο, κοντά στη Ρούσα Λίμνη, όπου και θα ολοκληρώσουμε την πεζοπορία μας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Από τον χώρο στάθμευσης του Σ/Μ Βασιλόπουλος (Κ.Καραμανλή 23, S/M) στον Άγιο Νικόλαο στις 7.30.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Γιάννης Πάγκαλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στον Γιάννη Πάγκαλο (τηλ. 28410-28173, ώρες καταστημάτων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 5 ώρες

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 9 χμ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1+