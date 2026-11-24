«Ο Πλανήτης των Κρυστάλλων» (Μεταγλωττισμένο)

Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος

Πέμπτη 26/11 – ❗ 17:00 ❗

❗ ❗ Παρασκευή 27/11 – 18:30

Σάββατο 28/11 – 18:30

Τρίτη 01/12 – 18:30

Τετάρτη 02/12 – ❗ 17:00 ❗

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Στον πρόσφατα αποικισμένο Πλανήτη των Κρυστάλλων, η 11χρονη Ρέα γίνεται φίλη με τον Μπέρτζι, ένα μικρό δεινοσαυρόμορφο πλάσμα που έχει χωριστεί από τη μητέρα του. Μαζί ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια για να την ξαναβρούν, όμως σύντομα έρχονται αντιμέτωποι με έναν αδίστακτο Κυβερνήτη που θέλει να εκμεταλλευτεί τις μοναδικές ικανότητες του Μπέρτζι. Μια περιπέτεια γεμάτη φαντασία, δράση και δυνατά μηνύματα για τη φιλία και το θάρρος!

Κατάλληλο για όλους.

Γενική Είσοδος: 6€ | ΑΜΕΑ και Πολύτεκνοι: 5€

Κλείστε εύκολα online τα εισιτήριά σας εδώ:

https://www.ticketbox.gr/venues/rex-dimotikos-kinimatografos-agioy-nikolaoy-kritis/