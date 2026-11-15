Πραγματοποιήθηκε , στην Αθήνα, η προγραμματισμένη συνάντηση των Δημάρχων Ιεράπετρας Μαν. Φραγκούλη, Σητείας Γεωρ. Ζερβάκη και Οροπεδίου Λασιθίου Γεωρ. Αθανασάκη καθώς και του Προέδρου του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου Νικ. Καμινογιαννάκη ( ο οποίος εκπροσώπησε το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου), με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου Μιχ. Βαμβασάκης.

Στη συνάντηση τέθηκε επί τάπητος το οξύ πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στο Λασίθι.

Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν και τις αποφάσεις του υπουργού για το θέμα, θα εκδοθεί από το γραφείο του κ. Χρυσοχοϊδη.

Ν.Τ.