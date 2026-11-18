Ο παθολόγος του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου (ΕΝΙΛ) κ. Κώστας Καραταράκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την τρέχουσα υγειονομική εικόνα. Αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα στελέχωσης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Διοίκηση για τη βελτίωση της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει τις σοβαρές ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

«Στη στελέχωση υπάρχουν προβλήματα. Γίνονται προσπάθειες από τη διοίκηση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πρέπει να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται», ανέφερε.

«Παραμένουν, όμως, σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση βασικών ειδικοτήτων, όπως είναι για παράδειγμα το Ακτινολογικό, η ΜΕΘ και το Αναισθησιολογικό, όπου ίσως είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την περίοδο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι στο τελευταίο υπηρετούν τρεις αναισθησιολόγοι.

Τα ζητήματα στελέχωσης αφορούν και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, «το οποίο καλύπτεται, ως γνωστόν, με άλλους γιατρούς», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες στην αυτοτελή στελέχωσή του.

Ο κ. Καραταράκης επέμεινε, πάντως, στην ανάγκη κάλυψης των κενών με μόνιμους γιατρούς, ώστε να δοθεί σταθερή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα του Νοσοκομείου.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ