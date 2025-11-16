52 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ – 6:00μμ – ΣΤΗΝ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

52 χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τα διδάγματα του μεγάλου αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν ζωντανά, φωτίζουν το δρόμο της σημερινής πάλης των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας. Γιατί σήμερα, παραμένει επίκαιρος ο αγώνας ενάντια στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, που απογειώνει το αντιλαϊκό έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και της ΕΕ που τσαλαπατούν τα δικαιώματά μας και τα θυσιάζουν στο βωμό των κερδών των λίγων, ενάντια στις ζωές και τις ανάγκες μας, ενάντια στις δυνατότητες να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει.

Το σύνθημα «Έξω οι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ» που γράφτηκε στις πύλες του Πολυτεχνείου, αντανακλάται στο σήμερα, καθώς ο φετινός εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου γίνεται την ώρα που υπάρχουν δεκάδες ενεργές εστίες πολέμου σε όλο τον πλανήτη, που στην Παλαιστίνη καθημερινά σφαγιάζονται άμαχοι από το ισραηλινό κράτος – δολοφόνο παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιβλήθηκε «με το πιστόλι στον κρόταφο» των λαών. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ και η Ρωσία συγκρούονται στο έδαφος της Ουκρανίας με χιλιάδες απώλειες για τους λαούς, φτάνοντας πλέον μετά από 3 δεκαετίες να προειδοποιούν ότι θα αρχίσουν πάλι πυρηνικές δοκιμές.

Σε αυτές τις βάρβαρες εξελίξεις, οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές και βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο το λαό μας:

Μετατρέπει τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο -πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή- γεμάτη απ’ άκρη σ’ άκρη με ΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Στηρίζει τους ισραηλινούς μακελλάρηδες, επιτρέπει σε κοντέινερ με όπλα και πυρομαχικά να διασχίζουν τη χώρα μας για να καταλήγουν στο Ισραήλ και την Ουκρανία, στέλνει εξοπλισμούς, στρατιωτικό προσωπικό και φρεγάτες στο στόμα του λύκου.

Η πολιτική της για «μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο» προμηνύει νέα όξυνση των αντιπαραθέσεων και των συγκρούσεων.

Ταυτόχρονα, κράτος και επιχειρηματικοί όμιλοι εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Το «ΨΩΜΙ» που ζητούσαν οι φοιτητές και ο λαός το 1973 γίνεται όλο και πιο ακριβό, ο πληθωρισμός καλπάζει, οι μισθοί μας ουσιαστικά μειώνονται, ο εργάσιμος χρόνος αντί να μειώνεται αυξάνεται και γίνεται «λάστιχο», φτάνοντας να μας λένε «δούλεψε 13 ώρες την ημέρα για να τα βγάλεις πέρα», η εντατικοποίηση και οι θάνατοι μέσα στους χώρους δουλειάς εκτοξεύονται.

Η «ΠΑΙΔΕΙΑ» συνθλίβεται γιατί θεωρείται «κόστος», γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς και «επενδύσεις» των επιχειρηματικών ομίλων. Για αυτό τα παιδιά μας μαθαίνουν γράμματα σε ακατάλληλα και επικίνδυνα σχολικά κτήρια, τα Πανεπιστήμια έχουν τεράστιες ελλείψεις, οι οικογένειές μας αδυνατούν να ανταποκριθούν συνολικά στο κόστος σπουδών και στις μαθησιακές ανάγκες τους.

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» εξαντλείται στα όρια που δε θα θίγεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, οι «στρατηγικές συμμαχίες» της κυβέρνησης και η λεγόμενη «κοινωνική συνοχή» που στην ουσία σημαίνει «σιγή νεκροταφείου» για να εξασφαλιστεί η «ανάπτυξη» των λίγων. Για αυτό εντείνεται η καταστολή όσων διεκδικούν καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ζωής, βγαίνουν παράνομες οι απεργίες, διώκονται στρατιώτες και αξιωματικοί που υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας, διώκονται συνδικαλιστές όπως ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του σωματείου των λιμενεργατών του Πειραιά επειδή εμπόδισαν πέρσι να φορτωθεί container με σφαίρες για το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Ο αγώνας του λαού και της νεολαίας «φώτισε» και τους πιο σκοτεινούς καιρούς! Το Πολυτεχνείο μάς διδάσκει ότι κανένας αντίπαλος, όσο δυνατός και να μοιάζει, δεν είναι ανίκητος μπροστά στην οργανωμένη εργατική και λαϊκή πάλη. Μας διδάσκει ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, ότι μόνο ο αγώνας μας μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

Η διεκδίκηση της ζωής που μας αξίζει και μπορούν να μας προσφέρουν οι δυνατότητες της εποχής μας, βρίσκεται σε σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης, της καταστολής, των πολέμων. Με όπλο την πείρα των αγώνων του χτες προετοιμάζουμε τις νικηφόρες αναμετρήσεις του σήμερα, με το μάτι στραμμένο στο αύριο!

Όπως και τότε, έτσι και τώρα φωνάζουμε:

Για καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στεκόμαστε στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας και για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε το νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δις ευρώ φόρους ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δις ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

Τιμάμε αγωνιστικά το Πολυτεχνείο!

Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού και Συναφών Επαγγελμάτων ν. Λασιθίου “Τάλως”

Σύλλογος Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. ν. Λασιθίου