Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου Γιώργος Αστρουλάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ ανέδειξε και το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού υπογραμμίζοντας ότι φέτος ήταν 8 άτομα λιγότερα μέχρι περίπου τις 10 Αυγούστου. Καθυστέρησε η πρόσληψη μέσω του ΑΣΕΠ, είναι μια διαδικασία που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα κυλήσει. Παρ’ όλα αυτά με αυτοθυσία και πολλή προσπάθεια διατήρησαν τις παραλίες, όπως έπρεπε, ενώ μετά από αυτό το διάστημα έγιναν και προσλήψεις.

Ανέφερε ότι όταν ξεκίνησαν το 2024 η Εταιρεία είχε μια εντελώς διαφορετική μορφή. Ο ίδιος γνώριζε ότι θα έρθει στην Μαρίνα ως πρόεδρος και θα έχει στην διαχείρισή του τις παραλίες ενώ μέσα σε 6 μήνες βρέθηκαν να έχουν και τα πολιτιστικά, τα σινεμά, τα θέατρα.

Υπογράμμισε ότι η εταιρεία πλέον έχει ανοίξει τα φτερά της. Επεσήμανε όμως ότι, παρά το ότι έχουν αυξηθεί οι ενασχολήσεις ο κύριος κορμός από την άποψη του προσωπικού έχει παραμείνει ο ίδιος που έκανε τα πράγματα πριν και μετά. Τόνισε ότι τα άτομα της Εταιρείας έχουν δυναμική και πολλή όρεξη και αντιλήφθηκε ότι με τις αλλαγές αυτές τους κινήθηκε το ενδιαφέρον, ξέφυγαν από τα στάνταρ και βλέπει εκ του αποτελέσματος ότι τους αρέσει και έχουν καλά αποτελέσματα.

Πλέον θεωρεί ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια εξέλιξης.

Η ΔΑΕΑΝ εστιάζει στη μεγάλη επένδυση των 2.300.000 -2.400.000 ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης· τέτοιου μεγέθους επένδυση θα γίνει για πρώτη φορά στην Μαρίνα.

Αυτή η αναβάθμιση θα έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, σχολίασε. Θα περιλαμβάνει πλωτές προβλήτες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις, αλλά και άλλα ακόμη.

Πρόσθεσε ότι παρέχοντας καλύτερες υποδομές ο κόσμος που θα έρθει θα το αναγνωρίσει και θα μπορούν να ανεβάσουν και τις τιμές τους. Θεωρεί ότι όλο αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά στην ποιότητα του κόσμου που θα προσελκύσει η μαρίνα και η πόλη. Ο επισκέπτης θα έρχεται και θα αντικρίσει ένα πιο ωραίο περιβάλλον.

Αυτή την στιγμή είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων και ο,τιδήποτε προκύψει θα είναι εκεί για να το αντιμετωπίσουν.

Προσβασιμότητα

Επεσήμανε ότι η εταιρεία σε οτιδήποτε έχει σχεδιάσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο συμπεριλαμβάνει και τα ΑμεΑ, τα οποία είναι στις προτεραιτότητές της. Ανακαινίστηκαν οι τουαλέτες στον ΕΟΤ και δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου τουαλέτα ΑμεΑ με πλήρη πρόσβαση και έβαλαν και αλλαξιέρα για τις μητέρες με βρέφη.

Ήδη έχουν προχωρήσει στην προσβασιμότητα για ΑμεΑ στο ΡΕΞ τοποθετώντας στην εσωτερική σκάλα το πρώτο αναβατόριο, αυτό που εκκρεμεί είναι η τουαλέτα ΑμεΑ και η εξωτερική πρόσβαση σε μερικά σκαλοπάτια. Σε συνδυασμό με την αλλαγή της κεντρικής τζαμένιας πόρτας, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρώσουν και τα έργα προσβασιμότητας εκεί.

Μόνο τους τελευταίους 16 μήνες έχουν ξοδέψει ως ΔΑΕΑΝ και ως Δημοτική Αρχή 430.000 περίπου ευρώ, μόνο για την προσβασιμότητα και την συμπερίληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σε αυτά τα χρήματα συμπεριλαμβάνεται και το sea track, αλλά και η τουαλέτα ΑμεΑ που είχαν βάλει πέρυσι στην Κιτροπλατεία. Εντυπωσιακό είναι ότι αμέσως με την πρώτη χρονιά υπήρξαν περίπου 90 χρήσεις του sea track στην Κιτροπλατεία.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ