Μεγάλη διάκριση αποτελεί η ανάδειξη του μικρού Άγγελου Μαυρή σε Πρωταθλητή Ελλάδος στο σκάκι, στην κατηγορία της Γ΄ Δημοτικού. Ο ταλαντούχος μαθητής ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές από όλη τη χώρα, κατακτώντας την κορυφή στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι 2026, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σε έναν χώρο με ξεχωριστή ιστορία για το ελληνικό σκάκι, και συγκέντρωσαν μαθητές από όλη την Ελλάδα, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, με τη συνδρομή φορέων της πόλης και της περιφέρειας, αποτελώντας μια μεγάλη γιορτή πνεύματος, στρατηγικής και συναγωνισμού.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τόσο το ομαδικό πρωτάθλημα το Σάββατο, με συμμετοχές σχολείων σε ομάδες, όσο και το ατομικό πρωτάθλημα την Κυριακή, όπου αναδείχθηκαν οι πρωταθλητές ανά τάξη και κατηγορία.

Μέσα σε αυτό το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ο Άγγελος απέδειξε το ταλέντο, τη συγκέντρωση και την αγωνιστικότητά του, φτάνοντας επάξια στην κορυφή και κατακτώντας τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο ΑΟ Λατώ απευθύνει συγχαρητήρια στον Άγγελο για αυτή τη σπουδαία επιτυχία και ο τίτλος αυτός να είναι η αρχή μιας λαμπρής πορείας, γεμάτης διακρίσεις και όμορφες στιγμές πάνω στη σκακιέρα.

Επίσης πολλά μπράβο και στον Μάνο Μαραγκάκη, τον Γιώργο Τσαγκαράκη και την Ευτυχία Μακρή που αγωνίστηκαν στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα.