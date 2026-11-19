Συνάντηση με εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Λίμνη Βουλισμένη, κ.κ. Κωστή Πιταροκοίλη και Μανώλη Δεσποτάκη, είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την ανάδειξη και την περαιτέρω αξιοποίηση της εμβληματικής Λίμνης της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι οι προτάσεις της Πρωτοβουλίας Πολιτών συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό με τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για την περιοχή.

Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν η ανακαίνιση και αξιοποίηση του κτίσματος της πρώην Τουριστικής Αστυνομίας, η ανάδειξη της ιστορικής Κρήνης, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός της Λίμνης και των πρανών της, η διερεύνηση της δυνατότητας μετατροπής της Στοάς της Λίμνης σε επισκέψιμο αξιοθέατο, καθώς και παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί συνεργασία του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με στόχο τη διερεύνηση των προϋποθέσεων ασφαλούς επισκεψιμότητας της Στοάς. Η επιστημονική αυτή διερεύνηση αποτελεί απαραίτητο πρώτο βήμα προκειμένου να εξεταστούν στη συνέχεια οι δυνατότητες ανάδειξης και αξιοποίησής της ως ιδιαίτερου σημείου ενδιαφέροντος για κατοίκους και επισκέπτες.

Παράλληλα, ο κ. Μενεγάκης γνωστοποίησε ότι στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνεται παρέμβαση στο κτίσμα της πρώην Τουριστικής Αστυνομίας, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και διαδικαστικών προϋποθέσεων. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί η εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού φωτισμού της Λίμνης, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η πρόταση της Πρωτοβουλίας Πολιτών για μια συνολική προσέγγιση στην ανάδειξη της Λίμνης Βουλισμένης. Ο Δήμαρχος αντιμετώπισε θετικά την πρόταση να τεθεί, στον κατάλληλο χρόνο, προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η συνολική στρατηγική για την προστασία, την αισθητική αναβάθμιση και την ανάδειξη της περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και ενεργών πολιτών για ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα, την ιστορία και την αναπτυξιακή προοπτική του Αγίου Νικολάου.

«Η Λίμνη Βουλισμένη αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας και η ανάδειξή της απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστική συνεργασία, με σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, καταλήγει το δελτίο τύπου του δήμου.