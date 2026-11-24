Από την ερχόμενη Πέμπτη «επιστρέφει» το συνολικό έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου, μετά τη λήξη της σύμβασης που είχε συνάψει ο Δήμος με ιδιώτη εργολάβο, στον οποίο είχε αναθέσει το έργο στην παραλιακή – τουριστική ζώνη, επί τρίμηνο.

Ξεκίνησε η λειτουργία των υπόγειων κάδων που αποσπάστηκαν από πίσω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος και διαμοιράστηκαν από δύο στις οδούς Κυρ. Λουκάρεως και Ρ. Καπετανάκη γωνία και Γουρνιών (Ελαιώνα).

Θα δέχονται αποκλειστικά συμβατικά απορρίμματα – όχι ανακυκλώσιμα. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας, οι υπόγειοι κάδοι έχει διαπιστωθεί από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους, αντιμετωπίζουν λειτουργικό πρόβλημα και μπλοκάρουν όταν μέσα τοποθετούνται χάρτινες κούτες, ακόμη και αν είναι σπασμένες…

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιδήμαρχος, νέες θέσεις υπόγειων κάδων δεν προβλέπονται προς το παρόν.

Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα ο Δήμος θα παραλάβει 300 νέους «πράσινους» κάδους (με δαπάνη περίπου 70.000 ευρώ) οι οποίοι θα τοποθετηθούν όπου υπάρχουν ανάγκες. Παράλληλα συνεργείο του Δήμου συντηρεί παλιούς κάδους οι οποίοι συνήθως παθαίνουν ζημιές στις ρόδες και στα καπάκια.

Οι ζημιές σε ετήσια βάση είναι περίπου 20% στους χρησιμοποιούμενους κάδους.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ