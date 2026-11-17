Ο Δήμος Αγίου Νικολάου φιλοξενεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στο κινηματοθέατρο REX την μουσική παράσταση «Sounds of the World».

Οι Ήχοι του Κόσμου είναι ένα πολύχρωμο μωσαϊκό που απλώνεται από τη Μεσόγειο και την Ελλάδα έως τη Λατινική Αμερική και τη Βραζιλία μέσα από μια προσωπική μουσική προσέγγιση.

Μια παράσταση γεμάτη ρυθμό και συγκίνηση που μέσα από την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής θα μας θυμίσει όλα εκείνα που μας ενώνουν.

Σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι συμμετέχει η Δημοτική Χορωδία Αγίου Νικολάου υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κανακάκη.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στις 20:00, στο κινηματοθέατρο REX.