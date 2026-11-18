Σοβαρές αδικίες στην καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους υγειονομικούς, εξ αιτίας γραφειοκρατικών προϋποθέσεων που άφησαν αρκετούς εργαζομένους εκτός της οικονομικής ενίσχυσης, επισημαίνει ο παθολόγος του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου (ΕΝΙΛ) κ. Κώστας Καραταράκης. Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, θέτει παράλληλα το ζήτημα της ανάγκης ευρύτερης στεγαστικής στήριξης των υγειονομικών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η εξεύρεση κατοικίας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την προσέλκυση και παραμονή προσωπικού.

Όπως αναφέρει σχετικά, αρκετοί γιατροί και νοσηλευτές δεν κατάφεραν να λάβουν το επίδομα ενοικίου, όχι επειδή δεν αντιμετωπίζουν στεγαστικές ανάγκες, αλλά επειδή δεν πληρούσαν συγκεκριμένες τυπικές προϋποθέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση εργαζομένου στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ο οποίος διαμένει σε ενοικιαζόμενο σπίτι, αλλά το μισθωτήριο βρίσκεται στο όνομα της συζύγου του. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως λέει, ο υγειονομικός μπορεί να αποκλειστεί από την ενίσχυση, παρ’ ότι το κόστος του ενοικίου επιβαρύνει κανονικά την οικογένειά του.

Ο κ. Καραταράκης επεσήμανε ότι αντίστοιχα γραφειοκρατικά εμπόδια είχαν ως αποτέλεσμα να μη λάβουν το επίδομα και άλλοι εργαζόμενοι, ενώ αναφέρθηκε και στη δυσκολία να διαπιστώσει κανείς τους ακριβείς λόγους του αποκλεισμού του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΝΙΛ, χρειάζεται μια δικαιότερη αντιμετώπιση, με κριτήρια που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες. Μάλιστα, έθεσε το ζήτημα της θέσπισης μιας ευρύτερης στεγαστικής ενίσχυσης, η οποία δεν θα αφορά αποκλειστικά όσους πληρώνουν ενοίκιο, αλλά και εργαζομένους που έχουν αποκτήσει κατοικία με στεγαστικό δάνειο.

Ένα τέτοιο μέτρο, προσθέτει, θα πρέπει ασφαλώς να συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να στηρίζονται όσοι πραγματικά το έχουν ανάγκη και όχι όσοι διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία.

Το στεγαστικό ζήτημα, άλλωστε, συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα προσέλκυσης υγειονομικού προσωπικού στον Άγιο Νικόλαο. Ο κ. Καραταράκης υπογράμμισε ότι, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται να χαρακτηρίζεται άγονη μια περιοχή όπως ο Άγιος Νικόλαος, αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι δυσκολίες στελέχωσης και οι συνθήκες διαβίωσης.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ