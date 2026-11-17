Στην αποστολή εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας προχώρησαν 213 ιδιοκτήτες ακινήτων που θίγονται από τις απαλλοτριώσεις για το έργο αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο οδικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Το εξώδικο, με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2026, απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, στον Υφυπουργό Νικόλαο Ταχιάο, στη Διεύθυνση ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθώς και στην ανάδοχο εταιρεία «Άκτωρ ΑΤΕ».

Εξαντλήθηκε η υπομονή τους

Πέντε χρόνια μετά την κήρυξη των κατεπειγουσών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων τον Δεκέμβριο του 2021, οι ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για εξάντληση της υπομονής τους απέναντι στην ψυχική και οικονομική ταλαιπωρία που βιώνουν. Όπως καταγγέλλουν, το έργο εκτελείται χωρίς ορθό προγραμματισμό και σεβασμό στα δικαιώματα ιδιοκτησίας που προστατεύονται από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι προτεραιότητα αποτελούν «τα εγκαίνια με κάθε κόστος» και όχι η προστασία ευάλωτων ομάδων, οικογενειακών κατοικιών, αγροτικών καλλιεργειών και μεγάλων επιχειρήσεων.»

«Μας κρατούν το 30% της προσωρινής»

Στο εξώδικο αποτυπώνεται ένα σύνθετο μωσαϊκό καθυστερήσεων και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στα επιμέρους τμήματα του έργου. Ειδικότερα, για το τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 12+400 έως 14+650, δεκάδες ιδιοκτήτες καταγγέλλουν αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην απόδοση του 70% της προσωρινής αποζημίωσης, σημειώνοντας ότι έλαβαν αντίγραφο του πίνακα υπολογισμού μόνο κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη. Ταυτόχρονα, παρά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης τον Ιούνιο του 2026 για την οριστική αποζημίωση, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου δεν έχει εγκρίνει τον σχετικό πίνακα, κρατώντας δεσμευμένο το υπόλοιπο 30% της προσωρινής αποζημίωσης αλλά και τις σημαντικές διαφορές που προκύπτουν με την οριστική.

Το δημόσιο εξαντλεί το 18μηνο παρακατάθεσης

Ακόμη πιο οξυμένο είναι το πρόβλημα για έτερη ομάδα ιδιοκτητών του ίδιου τμήματος, οι οποίοι, για να αποτραπούν καθυστερήσεις στο έργο, κατέθεσαν αίτηση απευθείας οριστικού καθορισμού της αποζημίωσης. Παρά την ταχεία συγκέντρωση των στοιχείων με τη συνδρομή της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου, της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου και του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, οι εκπρόσωποι του Δημοσίου δήλωσαν τον Φεβρουάριο του 2026 ότι δεν συναινούν στη διαδικασία, απαιτώντας να προηγηθεί προσωρινός καθορισμός. Ως αποτέλεσμα, η δικάσιμος προσδιορίστηκε για τις 12 Ιανουαρίου 2027 – ημερομηνία στην οποία παραπέμφθηκαν και ιδιοκτήτες λόγω πλημμελειών στην κλήτευσή τους – ενώ το Δημόσιο εξαντλεί συστηματικά το 18μηνο περιθώριο παρακατάθεσης. Έτσι, μένουν χωρίς πόρους μετεγκατάστασης οικογένειες, υπερήλικες με προβλήματα υγείας, καλλιεργητές, καθώς και ένα ελαιουργείο μεγάλης δυναμικότητας με αυξημένο κύκλο εργασιών από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 8+900 έως 12+400. Ιδιοκτήτες με απόφαση οριστικής αποζημίωσης από τον Ιούλιο του 2025 δεν έχουν εισπράξει ούτε το 30% της προσωρινής αποζημίωσης ούτε τη διαφορά με την οριστική, ενώ για άλλους, με απόφαση προσωρινής αποζημίωσης τον Σεπτέμβριο του 2026 –η οποία χαρακτηρίζεται ουσιωδώς μειωμένη–, δεν έχει καν συνταχθεί πίνακας. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι το έργο παραδίδεται προς χρήση ημιτελές, αποκόπτοντας την πρόσβαση στα απομένοντα τμήματα των ακινήτων ή επιβάλλοντας τη διάνυση πολλών χιλιομέτρων, γεγονός που συρρικνώνει την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Ετοιμάζονται για σύγκρουση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, επίσης, η καταγγελία οκτώ ιδιοκτητών ότι τα ακίνητά τους έχουν καταληφθεί και δασικά τμήματά τους έχουν εκχερσωθεί για το έργο, χωρίς καν να έχει κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση κονδυλίων των Ελλήνων φορολογουμένων και του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 213 πολίτες ξεκαθαρίζουν ότι αδυνατούν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες, τις καλλιέργειες και τις επιχειρήσεις τους χωρίς την προηγούμενη καταβολή πλήρους αποζημίωσης. Προειδοποιούν, τέλος, ότι τυχόν αυθαίρετη και πρόωρη κατάληψη των ιδιοκτησιών τους θα αντιμετωπιστεί ως αυτοδικία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επιφυλασσόμενοι για κάθε πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ