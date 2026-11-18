Ενημερωτικές δράσεις με στόχο την πρόληψη και την προστασία των πολιτών από περιστατικά εξαπάτησης πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, αστυνομικοί της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ομιλίες σε Ιερούς Ναούς της πόλης του Αγίου Νικολάου, ενημερώνοντας τους πιστούς για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι προκειμένου να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες και να αποσπούν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, οι ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου στην Ενορία της Αγίας Τριάδας, στις 8 Νοεμβρίου στην Ενορία Αγίου Γεωργίου – Αγίου Αντωνίου και στις 15 Νοεμβρίου στην Ενορία της Ευαγγελίστριας.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών δόθηκε έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση των περιστατικών απάτης, στην αναγνώριση των τεχνασμάτων που χρησιμοποιούν οι δράστες, καθώς και στα μέτρα προστασίας που μπορούν να λάβουν οι πολίτες για να διαφυλάξουν την προσωπική τους ασφάλεια και την περιουσία τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση των ηλικιωμένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες συχνά αποτελούν στόχο επιτήδειων.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και της πρόληψης, ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν εγκαίρως τις παγίδες και να μην πέφτουν θύματα εξαπάτησης.

Οι δράσεις εντάσσονται στην προσπάθεια της Αστυνομίας να βρίσκεται κοντά στην τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας και τη συνεργασία με φορείς και εκκλησιαστικές κοινότητες για την προστασία των πολιτών.