Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης αναλύει τα εν εξελίξει έργα, τις νέες μελέτες και τη στρατηγική εξοικονόμησης υδάτινων πόρων στο Λασίθι, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ για το κρίσιμο θέμα του νερού, στον πιο ξηροθερμικό νομό της Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, αναδεικνύεται σε υψηλή και άμεση προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Η Αντιπεριφέρεια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην ωρίμανση νέων, μεγάλων έργων υποδομής, όσο και σε καθημερινές παρεμβάσεις εξοικονόμησης νερού στα υφιστάμενα δίκτυα.

Σε αναλυτικές του δηλώσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, σκιαγράφησε τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την κατάθεση ώριμων προτάσεων στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο.

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης τρεις σημαντικές νέες μελέτες. Αυτές αφορούν τη δημιουργία δύο νέων λιμνοδεξαμενών.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για ένα τρίτο έργο, το οποίο ο Αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε «πιο δύσκολο και διαφορετικό» και βρίσκεται στη φάση της περιβαλλοντικής διερεύνησης και αδειοδότησης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα «σωστό περιβαλλοντικό αποτύπωμα», με την ολοκλήρωση της μελέτης για τον υπόγειο ταμιευτήρα (υπόγειο φράγμα) στην περιοχή του Μύρτου.

Στο επίκεντρο φράγματα και λιμνοδεξαμενές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης στις εξελίξεις που αφορούν και τις άλλες λιμνοδεξαμενές και φράγματα του νομού, όπως του Καθαρού και του Κρούστα.

Για το φράγμα του Καθαρού, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα. «Περιμένουμε μέσα στο Δεκέμβριο να μας κάνουν ανάλυση και να μας παραδώσουν τα ευρήματα οι μελετητές», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, εξηγώντας ότι τα αποτελέσματα αυτά θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από την τεχνική υπηρεσία και την Περιφερειακή Ενότητα.

Όσον αφορά το φράγμα του Κρούστα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι οι διερευνήσεις έχουν ολοκληρωθεί και η Αντιπεριφέρεια εξετάζει πλέον τον τρόπο χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης. Ο χρονικός ορίζοντας για την εξέλιξη αυτή τοποθετείται «εντός του ‘25, το αργότερο μέσα στο ‘26».

Μελέτες σε Κουτσουρά και Ζάκρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι μελέτες για τα έργα στον Κουτσουρά και τη λιμνοδεξαμενή στη Ζάκρο. Για το έργο του Κουτσουρά, διεξάγονται γεωτεχνική έρευνα και υδραυλική μελέτη, με στόχο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, «μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν παραδοθεί τα δύο πέμπτα ουσιαστικά της μελέτης».

Αντίστοιχες γεωτεχνικές και υδραυλικές μελέτες πραγματοποιούνται και για τη λιμνοδεξαμενή στη Ζάκρο, πάντα σε στενή συνεργασία με τους κατά τόπους ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων).

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης νερού σε όλο τον νομό

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι πέρα από τον σχεδιασμό των νέων έργων, η προσπάθεια εστιάζει ταυτόχρονα στην άμεση εξοικονόμηση νερού από τα υπάρχοντα, συχνά παλαιωμένα, δίκτυα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Π.Ε. Λασιθίου έχει χρηματοδοτήσει τη γεώτρηση στην Καλαμαύκα και παρέδωσε δύο μεγάλες δεξαμενές άρδευσης στη Σητεία. Προχωρά επίσης η προστασία του καταθλιπτικού αγωγού των Παπαγιανάδων και διατίθεται σημαντικό ποσό (περίπου 150.000 ευρώ) για τη συντήρηση του κύριου αγωγού της Ιεράπετρας, από τη Μαλαύρα έως το φράγμα. Η στρατηγική αυτή επεκτείνεται σε όλο τον νομό, με χρηματοδότηση συντηρήσεων στα αρδευτικά δίκτυα μικρότερων ΤΟΕΒ, όπως της Παχιάς Άμμου, του Καβουσίου και της Ζάκρου, με στόχο τη μείωση των απωλειών. Επιπλέον, στο Καλό Χωριό έγινε τοποθέτηση τηλεμετρίας για τον καλύτερο έλεγχο του δικτύου.

«Είναι αντιληπτό», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης, «ότι η όλη προσπάθειά μας είναι στην παρούσα κατάσταση να εξοικονομούμε το νερό το οποίο χανόταν σε παλιό, σε χαλασμένο ή σε παλαιωμένο δίκτυο, αλλά και να ετοιμάζουμε και την επόμενη μέρα με νέα έργα για την περιοχή».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ