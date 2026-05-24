Η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΑΝ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Μάνο Μακράκη, τον Αντιπρόεδρο Αντώνη Νίχλο, τον Υπεύθυνο Ακαδημίας Γιώργο Χαβάκη και τον Ταμία Χρήστο Φαγά, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.

Το παρών στη συνάντηση έδωσε επίσης ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου, Αντώνης Μαυρής, ενώ παραβρέθηκε και ο συνεργάτης του Αντιπροέδρου, κ. Νίκος Δολαψάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά το πλάνο λειτουργίας του συλλόγου, το οποίο περιλαμβάνει την Ακαδημία, τη δεύτερη ομάδα και την πρώτη ομάδα, με τον κ. Πλακιωτάκη να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σωματείου, ενώ υπήρξε δέσμευση για στήριξη και βοήθεια σε ό,τι χρειαστεί σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα.