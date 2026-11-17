Δύο διακρίσεις απέσπασε το Elounda Hills της Mirum Hellas στα International Property Awards, στις κατηγορίες «Best Branded Residences in Greece» («Καλύτερες επώνυμες κατοικίες στην Ελλάδα») και «Best Hotel Development in Greece» («Καλύτερη ξενοδοχειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα»). Παράλληλα, εξασφάλισε υποψηφιότητες και στις δύο κατηγορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Ως γνωστόν, το υπό ανάπτυξη έργο, συνολικής επένδυσης περίπου 800 εκατομ. ευρώ, συνδυάζει πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, μαρίνα και εγκαταστάσεις εστίασης, αναψυχής και ευεξίας.

Ο Φίλιππος Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Mirum Hellas, χαρακτήρισε τη διπλή διάκριση αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία ενός προορισμού υψηλών προδιαγραφών στην Κρήτη, που συνδυάζει φιλοξενία, κατοικία και αρχιτεκτονική. Τόνισε ότι τα βραβεία και οι ευρωπαϊκές υποψηφιότητες δίνουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη του Elounda Hills.

Μεγάλη συζήτηση προκαλεί, τις τελευταίες ημέρες, η πρόθεση της Mirum να αυξήσει κατά 30% τη δυναμικότητας εξυπηρέτησης σκαφών («Μarina Elounda Hills»). Οι θέσεις ελλιμενισμού αυξάνονται σε 297 από τις 202 αρχικά προβλεπόμενες. Το κρίσιμο για τον τόπο είναι αν η νέα Μαρίνα θα προσελκύσει σκάφη που σήμερα δεν έρχονται στην περιοχή και αν η κίνησή τους θα φτάσει στην τοπική αγορά: στα συνεργεία, στους προμηθευτές, στα καταστήματα και στην εστίαση. Η Μαρίνα της ΔΑΕΑΝ θα πρέπει να ενισχύσει τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει και την ξεχωρίζουν, όπως είναι η διαχείμαση πολλών σκαφών, η άριστη εξυπηρέτησή τους και προπάντων το πλεονέκτημα ότι τα σκάφη δένουν στο κέντρο της πόλης.

ΛΕΩΝ.Κ.