Ο φυσιοδίφης Γιώργος Αφορδακός πάντα έχει κάτι ενδιαφέρον να μας δείξει ή να μας πει. Αυτή τη φορά ήταν δυο φωτογραφίες, από την πλούσια χλωρίδα της Κρήτης και ιδίως της Κριτσάς.

Στη μία φωτογραφία απεικονίζεται το εντυπωσιακό και ασυνήθιστο μανιτάρι Clathrusruber (γνωστό και ως «κλουβί του διαβόλου» ή basketstinkhorn). Διακρίνεται για το χαρακτηριστικό ροδο-κόκκινο, δικτυωτό σχήμα του που θυμίζει πλέγμα και δίπλα του το λευκό «αβγό», από το οποίο αναδύεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του. Αν και δεν είναι δηλητηριώδες, είναι εντελώς ακατάλληλο για βρώση, καθώς παράγει μια έντονη και δυσάρεστη οσμή (που θυμίζει σάπια κρέατα ή περιττώματα!) με σκοπό να προσελκύει μύγες για τη διασπορά των σπορίων του.

Στην άλλη φωτογραφία βλέπουμε, το φυτό Lutzia cretica, ένα μικρό φυτό, το οποίο συνήθως ριζώνει στις σχισμές των βράχων, έως περίπου τα 1000 μέτρα υψόμετρο. Πρόκειται για πολυετές φυτό με πολλούς βλαστούς στη βάση του και γκριζωπά φύλλα, με κίτρινα άνθη. Παρά το κρητικό του όνομα, το φυτό απαντά αυτοφυές και στην Κάρπαθο, στην Αστυπάλαια και στη Ρόδο.

ΛΕΩΝ. Κ.