Στην Οξά ανέβηκαν ο Νίκος και η Ειρήνη, αλλά δεν επέλεξαν, ούτε την εύκολη πορεία από τον Καλό Λάκκο, ούτε τη σχετικά εύκολη από τα Λενικά (Ατσιμπραγά).

Επέλεξαν να προσεγγίσουν την κορυφή από τη βόρεια κόψη, όπως την βλέπουμε από την Ελούντα, μια πορεία αρκετά… προκλητική: «Η ανάβαση αποδείχθηκε αρκετά πιο περιπετειώδης από μια συνηθισμένη πεζοπορία» μας ενημέρωσαν. «Απότομα περάσματα, βραχώδη τμήματα και αρκετό παιχνίδι με σκαρφάλωμα στα βράχια, μας κράτησαν σε εγρήγορση μέχρι να φτάσουμε ψηλά.

Μια διαφορετική προσέγγιση της Οξάς, που μας επέτρεψε να γνωρίσουμε από κοντά το πιο άγριο και απόκρημνο ανάγλυφό της. Ένας τόπος γεμάτος ιστορία, που διατηρεί την αίσθηση απομόνωσης, δίπλα στα πολυτελή ξενοδοχεία της Ελούντας». Η ανάβαση τους χάρισε εντυπωσιακές εικόνες, τις οποίες μοιράστηκαν μαζί μας μέσα από τις φωτογραφίες τους.

ΛΕΩΝ.Κ.