Την τροποποίηση της σύμβασης ΣΔΙΤ ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Τ. Ηγουμενίδη στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, η συνολική συμμετοχή του Δημοσίου παραμένει στα 90 εκατ. ευρώ, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης θα προέλθουν πλέον περίπου 57 εκατ. ευρώ, αντί του συνόλου που προβλεπόταν.

Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των χώρων κατασκευής οδήγησαν σε μετάθεση του χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η τήρηση των αρχικών κατασκευαστικών οροσήμων έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Στις σήραγγες Σ2 και Σ3, η πρώτη φάση εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 18 Φεβρουαρίου 2026. Στο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα η ημερομηνία μεταφέρθηκε στις 12 Μαΐου 2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την πρόταση της Ελλάδας για αντικατάσταση των αρχικών οροσήμων, διατηρώντας τη χρηματοδότηση περίπου 57 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η πρώτη δόση συνδέεται με την υποβολή όλων των μελετών και ερευνών, καθώς και με την ολοκλήρωση των δύο φάσεων εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας Σ1. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή του φέροντος οργανισμού της γέφυρας Γ6, χωρίς τις τελικές εργασίες αποπεράτωσής της.

Τα υπόλοιπα 33 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από εθνικούς πόρους σε δύο δόσεις, περίπου 15 και 18 εκατ. ευρώ, για τις προβλεπόμενες εργασίες στις σήραγγες Σ3 και Σ2 αντίστοιχα.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου είχε παραταθεί με απόφαση του Οκτωβρίου 2025. Η προγραμματισμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας του οδικού τμήματος μεταφέρθηκε από τις 21 Απριλίου 2027 στις 11 Ιουλίου 2028, χωρίς να αποδίδεται ευθύνη στην ανάδοχο Πασιφάη Οδός Α.Ε.

Στην ανάδοχο εταιρεία είχε επίσης αναγνωριστεί δικαίωμα αποζημίωσης για πρόσθετες δαπάνες εξαιτίας της καθυστέρησης παράδοσης των χώρων κατασκευής. Το ύψος της αποζημίωσης δεν αναφέρεται στη σημερινή απόφαση, ενώ προβλέπεται να οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών.

Η υπουργική απόφαση αλλάζει και τους όρους επιμερισμού του ασφαλιστικού κόστους. Το Δημόσιο θα συμμετέχει πλέον στην κάλυψη των αυξήσεων μόνο όταν αυτές ξεπερνούν το 100% του βασικού κόστους ασφάλισης, αντί του 50% που ίσχυε προηγουμένως. Για το ποσό που υπερβαίνει το νέο όριο θα καλύπτει το 100%, αντί του 85%. Αντίστοιχα, η ανάδοχος θα αποδίδει στο Δημόσιο το σύνολο τυχόν εξαιρετικού ασφαλιστικού οφέλους. Οι αλλαγές αποσκοπούν στη διατήρηση της υφιστάμενης κατανομής των κινδύνων, ώστε το έργο να εξακολουθήσει να μην προσμετράται στο δημόσιο έλλειμμα και χρέος.

Η απόφαση τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ προβλέπεται η υπογραφή σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και της αναδόχου.