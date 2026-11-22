Σε νέα φάση μπαίνει το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο δρόμος που περιμένει εδώ και χρόνια η Ανατολική Κρήτη. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την τροποποίηση της σύμβασης ΣΔΙΤ με την ανάδοχο εταιρεία «Πασιφάη Οδός Α.Ε.». Η απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Χρίστος Δήμας, προσαρμόζει τη χρηματοδότηση και τις πληρωμές στη νέα, πιο αργή πορεία των εργασιών.

Τα ίδια χρήματα, άλλη πηγή

Το Δημόσιο θα συμμετάσχει στο έργο συνολικά με 90 εκατ. ευρώ, όπως είχε προβλεφθεί. Αλλάζει όμως η πηγή των χρημάτων. Το Ταμείο Ανάκαμψης («Ελλάδα 2.0») θα καλύψει περίπου 57 εκατ. ευρώ, ποσό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε να διατηρηθεί. Τα υπόλοιπα 33 εκατ. ευρώ θα πληρωθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Ταμείο Ανάκαμψης πληρώνει μόνο για εργασίες που ολοκληρώνονται μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, τα αρχικά ορόσημα έπρεπε να επιτευχθούν έως τον Ιούλιο του 2026, κάτι που δεν ήταν εφικτό. Η παράδοση του δρόμου έχει ήδη μετατεθεί κατά περίπου 15 μήνες, από τις 21 Απριλίου 2027 στις 11 Ιουλίου 2028, ενώ η απώτερη ημερομηνία φτάνει τον Ιούλιο του 2029. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των σηράγγων Σ2 και Σ3: η πρώτη φάση εκσκαφής τους, που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026, μεταφέρθηκε για τον Μάιο του 2027.

Η βασική αιτία της καθυστέρησης είναι ότι οι χώροι κατασκευής δεν παραδόθηκαν εγκαίρως στον ανάδοχο, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις. Η παράδοση των χώρων είναι υποχρέωση του Δημοσίου και γι’ αυτό το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για την παράταση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν τα επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Τα προτείνει κάθε κράτος-μέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εγκρίνει. Με άλλα λόγια, το αρχικό χρονοδιάγραμμα αποδείχθηκε αισιόδοξο σε σχέση με όσα συνέβησαν στην πράξη.

Πώς θα γίνονται οι πληρωμές

Οι πληρωμές χωρίζονται σε τρεις δόσεις, που συνδέονται με την πρόοδο του έργου. Η πρώτη, τα 57 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, αντιστοιχεί στις μελέτες, στις πρώτες φάσεις εκσκαφής της σήραγγας Σ1 και στην κατασκευή του φέροντος οργανισμού της γέφυρας Γ6. Τα 33 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους θα δοθούν σε δύο δόσεις: περίπου 15 εκατ. ευρώ με την πρόοδο των εργασιών στη σήραγγα Σ3 και περίπου 18 εκατ. ευρώ με την πρόοδο των εργασιών στη σήραγγα Σ2.

Οι αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της πρόσθετης αποζημίωσης προς την εταιρεία για την καθυστέρηση στην παράδοση των χώρων. Το ακριβές ποσό θα οριστικοποιηθεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Το θέμα δεν είναι καινούργιο. Στο ιστορικό του έργου έχουν ήδη τεθεί αποζημιώσεις έως και 97 εκατ. ευρώ για τις λεγόμενες «σταλίες», δηλαδή για το κόστος του εξοπλισμού και του προσωπικού της εταιρείας που έμεναν αδρανή, επειδή οι εργασίες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Πρόκειται για κόστος που προκύπτει από την καθυστέρηση και το επωμίζεται τελικά το Δημόσιο.

Η αλλαγή στα ασφάλιστρα

Η τροποποίηση αλλάζει και τον τρόπο που μοιράζεται το κόστος της ασφάλισης του έργου. Το Δημόσιο θα συμμετέχει στις αυξήσεις των ασφαλίστρων μόνο όταν αυτές ξεπερνούν το 100% του βασικού κόστους, αντί για το 50% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η ρύθμιση μοιάζει τεχνική, αλλά έχει σημασία: διασφαλίζει ότι το έργο δεν θα καταγραφεί από τη Eurostat στο δημόσιο χρέος και στο έλλειμμα της χώρας. Όλες οι αλλαγές θα ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τι σημαίνει για την Κρήτη

Το έργο δεν σταματά και η χρηματοδότησή του εξασφαλίζεται. Η καθυστέρηση όμως έχει κόστος, και το κόστος αυτό είναι πλέον μετρήσιμο: περίπου ενάμιση χρόνο ακόμη αναμονής για όσους κινούνται καθημερινά στον δρόμο, 33 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους αντί για ευρωπαϊκούς, και αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο που δεν έχουν ακόμη κλείσει. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα, ώστε η Κρήτη να μην πληρώσει ξανά το τίμημα μιας ακόμη καθυστέρησης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ