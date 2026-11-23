Στις 29 Οκτωβρίου δόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα δέκα χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη -Άγιος Νικόλαος. Τετράιχνος δρόμος, με διαχωριστικό στηθαίο και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, εκεί όπου επί δεκαετίες μετρούσαμε τροχαία και θρηνούσαμε ανθρώπους. Για όποιον ζει στο Λασίθι, αυτή δεν είναι μια είδηση ανάμεσα σε άλλες. Είναι κάτι που περιμέναμε μια ζωή. Και ακριβώς επειδή το περιμέναμε τόσο, έχουμε υποχρέωση να το κοιτάξουμε με καθαρό βλέμμα.

Μια πρεμιέρα χωρίς κορδέλες

Η πρεμιέρα έγινε σχεδόν αθόρυβα. Η κάθοδος του Πρωθυπουργού, που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 10 Αυγούστου, ματαιώθηκε. Αναβαλλόταν συνεχώς και η επίσκεψη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, με επίσημη αιτιολογία την κακοκαιρία, καθυστέρησε δύο φορές, όμως πήγε στο έργο κι όχι μια φορά μόνο.

Η ουσία, όμως, βρίσκεται αλλού: ο δρόμος παραδόθηκε χωρίς τους κόμβους της Νεάπολης και του Αγίου Νικολάου (Ξηρόκαμπος), με μεταβατικές συνδέσεις στις δύο άκρες του, μόνο έξι χιλιόμετρα χωρίς άψογο οδόστρωμα και χωρίς να γίνουν και τα 10 που έλεγαν από τον Μάρτιο εργολήπτρια και υπουργείο σε κορυφαίο επίπεδο.

Κακά τα ψέματα. Δύσκολα κόβεις κορδέλα σε έναν δρόμο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωμένες εισόδους και εξόδους και που δεν παραδίδεται το έργο που ανακοινώνεις κάθε μήνα.

Πρώτα η δημοπράτηση, μετά η γη

Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ, πρέπει να γυρίσουμε στην αρχή. Η σύμβαση με την AKTOR υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, ως δημόσιο έργο 14,5 χιλιομέτρων ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Προέβλεπε τρεις ανισόπεδους κόμβους, οκτώ γέφυρες, επτά κάτω διαβάσεις και έντεκα χιλιόμετρα παράπλευρου και εγκάρσιου δικτύου.

Η απαλλοτρίωση είχε κηρυχθεί μόλις τον Δεκέμβριο του 2021 και τα κτηματολογικά διαγράμματα αποδείχθηκαν γεμάτα λάθη: ιδιοκτησίες που είχαν παραλειφθεί, κτίσματα καταγεγραμμένα εσφαλμένα, επιχειρήσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Είναι η γνώριμη συνταγή: πρώτα δημοπρατούμε και μετά λύνουμε το ζήτημα της γης. Σχεδόν όλα όσα ακολούθησαν πηγάζουν από εκεί.

Οι ιδιοκτήτες περίμεναν, η εργολαβία αποζημιώθηκε

Το πρώτο βάρος το σήκωσαν οι ιδιοκτήτες. Για το τμήμα από τη χ.θ. 12+400 έως τη χ.θ. 14+650 το Δημόσιο είχε παρακαταθέσει περίπου 3,47 εκατομ. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2024 το Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης προσδιόρισε προσωρινές αποζημιώσεις αυξημένες κατά 9,23 εκατομ. ευρώ.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην είσοδο του Αγίου Νικολάου, του οποίου η διώροφη κατοικία των 269 τετραγωνικών είχε αρχικά αποτιμηθεί σε 1.379,40 ευρώ. Παρά τη δικαστική απόφαση, τα χρήματα δεν καταβάλλονταν. Χρειάστηκε εξώδικο προς την πολιτική ηγεσία, τον Φεβρουάριο του 2026, που υπενθύμιζε ότι στις 31 Μαρτίου συμπληρωνόταν το δεκαοκτάμηνο από την απόφαση, με κίνδυνο αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης. Η πληρωμή έγινε την τελευταία στιγμή.

Στο μεταξύ, τον Οκτώβριο του 2025, το Υπουργείο Υποδομών αναγνώρισε στην ανάδοχο αποζημίωση 20,1 εκατομ. ευρώ για «θετικές ζημίες», εξαιτίας των καθυστερήσεων στην παράδοση των χώρων και στις μετατοπίσεις των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ. Δεν αμφισβητώ ότι η εργολαβία είχε συμβατικό δικαίωμα. Αυτό ακριβώς όμως είναι το πρόβλημα. Όταν το κράτος δεν συντονίζει έγκαιρα τις δικές του υπηρεσίες, το κόστος το πληρώνει ο φορολογούμενος, ενώ ο πολίτης που χάνει το σπίτι του περιμένει.

Τα ευρωπαϊκά χρήματα που χάθηκαν

Οι καθυστερήσεις κόστισαν και ευρωπαϊκούς πόρους. Με την 5η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης μειώθηκε από 137 σε 99,8 εκατομ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 37,2 εκατομ. Το Ταμείο κράτησε μόνο το κεντρικό υποτμήμα των 10,2 χιλιομέτρων και τον κόμβο Λιμνών. Οι κόμβοι Νεάπολης και Αγίου Νικολάου και το παράπλευρο δίκτυο πέρασαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η συνολική προθεσμία παρατάθηκε κατά 487 ημέρες, έως τις 30 Οκτωβρίου 2027. Με απλά λόγια, τα δυσκολότερα και ακριβότερα κομμάτια του έργου έφυγαν από τη βεβαιότερη χρηματοδότηση και εξαρτώνται πλέον από τις εθνικές προτεραιότητες κάθε χρονιάς.

Η παράκαμψη που δεν έγινε

Χάθηκε και μια ευκαιρία. Η σύμβαση περιλάμβανε δικαίωμα προαίρεσης ύψους 16 έως 17 εκατομ. ευρώ για την αναβάθμιση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Νεάπολης -Αγίου Νικολάου.

Αν είχε προηγηθεί, θα λειτουργούσε ως ασφαλής παράκαμψη κατά τη διάρκεια των εργασιών και, αργότερα, ως δωρεάν εναλλακτική διαδρομή για τις τοπικές μετακινήσεις και τον αγροτικό κόσμο. Η προαίρεση δεν ενεργοποιήθηκε. Το αίτημα των τοπικών αρχών να μεταφερθεί το κονδύλι στην Περιφέρεια, ώστε να δημοπρατήσει η ίδια το έργο, δεν έχει ικανοποιηθεί.

Ο Σεπτέμβρης του αποκλεισμού

Το τίμημα φάνηκε τον Σεπτέμβριο. Για την καθαίρεση της παλιάς γέφυρας του Ξηροποτάμου, ο ΒΟΑΚ έκλεισε ολικά από τη Νεάπολη έως τον Άγιο Νικόλαο. Ο αποκλεισμός, που είχε ανακοινωθεί για πέντε ημέρες, παρατάθηκε διαδοχικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου, και εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Η κυκλοφορία διοχετεύτηκε σε ασυντήρητους δρόμους και μέσα από τα Λακώνια και τη Νεάπολη. Η διαδρομή Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος έφτασε να διαρκεί έως και δυόμισι ώρες, ενώ τα βαρέα οχήματα στάλθηκαν μέσω του νότιου άξονα από τη Βιάννο.

Κάτοικοι της Νεάπολης προσέφυγαν στην Εισαγγελία για τη διέλευση φορτηγών μπροστά από σχολεία, χωριά του Επάνω Μεραμπέλλου έμειναν αποκομμένα και 27 παραγωγικοί και τουριστικοί φορείς από όλη την Κρήτη απευθύνθηκαν στον Πρωθυπουργό και, στη συνέχεια, στη Δικαιοσύνη. Όταν ξενοδόχοι, επιμελητήρια και μεταφορείς μιλούν με μία φωνή, δεν πρόκειται για γκρίνια. Πρόκειται για ένδειξη ότι ο σχεδιασμός των φάσεων κατασκευής δεν υπολόγισε την κοινωνία που ζει γύρω από το εργοτάξιο.

Χερσόνησος -Νεάπολη: νέα παράταση, νέος λογαριασμός

Τώρα έρχεται και το τμήμα Χερσόνησος -Νεάπολη, μήκους 22,4 χιλιομέτρων, που κατασκευάζεται με ΣΔΙΤ από την «Πασιφάη Οδό». Η νέα τροποποίηση της σύμβασης σύμπραξης μεταθέτει την προγραμματισμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας κατά 447 ημέρες, από τις 21 Απριλίου 2027 στις 11 Ιουλίου 2028, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι σήραγγες Σ2 στο Σεληνάρι, όπου συναντήθηκαν δύσκολα εδάφη, και Σ3 δεν μπορούν να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, όταν κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έτσι, η χρηματοδοτική συμβολή των 90 εκατομ. ευρώ χωρίζεται στα δύο: περίπου 57 εκατομ. παραμένουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και 33 εκατομ. περνούν στον εθνικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, το Δημόσιο αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου από ενδεχόμενο εξαιρετικό κόστος ασφάλισης. Η τροποποίηση τελεί υπό την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στο ίδιο τμήμα, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στη Βουλή, έχουν ήδη εγκριθεί αποζημιώσεις έως 97 εκατομ. ευρώ, έναντι αιτήματος 124,5 εκατομ., για καθυστερήσεις σε απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές έρευνες. Μαζί με τα 20 εκατομ. του τμήματος Νεάπολης – Αγίου Νικολάου, τα ποσά αυτά φτάνουν τα 117 εκατομ. ευρώ: περισσότερο από τον διπλάσιο προϋπολογισμό της παράκαμψης Παχειάς Άμμου. Είναι χρήματα που δεν έφτιαξαν ούτε ένα μέτρο δρόμου. Πλήρωσαν τον χρόνο που χάθηκε.

Ο ΒΟΑΚ δεν τελειώνει στον Άγιο Νικόλαο

Κι εδώ βρίσκεται το βαθύτερο ζήτημα. Η Περιφέρεια Κρήτης, με τον Σταύρο Αρναουτάκη, επιμένει ότι ΒΟΑΚ νοείται μόνο από την Κίσσαμο έως τη Σητεία.

Η παράκαμψη Παχειάς Άμμου, προϋπολογισμού 56 εκατομ. ευρώ, είναι μελετητικά ώριμη, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Τα τμήματα Καλό Χωριό- Γέφυρα Φρουζή και Γέφυρα Φρουζή -Παχειά Άμμος διαθέτουν εγκεκριμένες μελέτες, χωρίς να έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση μελετών ύψους ενός εκατομμυρίου για το τμήμα έως τη Σητεία είναι χρήσιμη, όμως δεν αποτελεί χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Τι ζητάμε

Ο ΒΟΑΚ δεν χρειάζεται ούτε θριαμβολογίες ούτε καταστροφολογία. Χρειάζεται δεσμεύσεις που μπορούν να ελεγχθούν.

Πρώτον, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τους κόμβους Νεάπολης και Αγίου Νικολάου, ώστε ο νέος δρόμος να λειτουργήσει πλήρως και με ασφάλεια.

Δεύτερον, έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων, ώστε κανείς ιδιοκτήτης να μην χρειάζεται εξώδικα για να πάρει όσα του επιδίκασε η Δικαιοσύνη.

Τρίτον, δημοπράτηση της παράκαμψης Παχειάς Άμμου μέσα στο 2027.

Τέταρτον, πριν από κάθε επόμενη μεγάλη φάση εργασιών, και ειδικά στο τμήμα Χερσόνησος- Νεάπολη, σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συμφωνημένο με τους δήμους, την Περιφέρεια και τους φορείς, με αναβαθμισμένες εναλλακτικές διαδρομές.

Η τοπική κοινωνία δεν είναι αντίπαλος του έργου. Είναι ο λόγος ύπαρξής του. Τον ΒΟΑΚ τον θέλουμε και τον έχουμε πληρώσει με χρόνο, με χρήματα και με ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητάμε να γίνει σωστά, έγκαιρα και ολόκληρος, από την Κίσσαμο ως τη Σητεία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Από τη στήλη ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ της έντυπης έκδοσης της ΑΝΑΤΟΛΗΣ