Με επίκεντρο τη σύνδεση του αθλητισμού με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου βράβευσε το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2026 τους αθλητές, τις αθλήτριες και τα αθλητικά σωματεία που διακρίθηκαν για την ενεργό συμμετοχή τους στη δράση ανακύκλωσης Followgreen. Η εκδήλωση αποτέλεσε την επιβράβευση μιας συλλογικής προσπάθειας για την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου, μέσω των ειδικών κάδων που τοποθετήθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, κατά την αγωνιστική περίοδο 2026.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου για την προώθηση της ανακύκλωσης και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από τον αθλητισμό, με την τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών στις εγκαταστάσεις των αθλητικών συλλόγων.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα τα αθλητικά σωματεία και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητές και οι αθλήτριες στην προστασία του περιβάλλοντος, αποτελώντας θετικά πρότυπα για την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Τα αθλητικά σωματεία που διακρίθηκαν και έλαβαν αναμνηστικό βραβείο και έπαινο είναι:

ΑΟ Ελούντας «ΚΟΡΦΟΣ»

ΣΚΟΑΝ – Σκοπευτικός Όμιλος

Αθλητικός Ορειβατικός Σύλλογος «ΤΑΛΩΣ» Αγίου Νικολάου

Α.Σ. Ελληνορωμαϊκής Πάλης και Άρσης Βαρών «Ο ΑΛΜΥΡΟΣ»

Άγιος Νικόλαος Γ.Σ.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Σκοπευτικός Όμιλος ΣΚΟΑΝ, ο οποίος έλαβε επιπλέον δωροεπιταγή αξίας 300 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Followgreen.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Α.Σ. «Ο ΑΛΜΥΡΟΣ», ο οποίος επιβραβεύτηκε με δωροεπιταγή αξίας 150 ευρώ, χορηγία της εταιρείας Recycling Project.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Μπελούκας, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Στέργιος Ατσαλάκης, και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Ξένος, οι οποίοι απένειμαν τα βραβεία στους εκπροσώπους των αθλητικών συλλόγων και στους αθλητές.

Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών τους, συνεχάρησαν όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθεια και τη συμβολή τους, επισημαίνοντας ότι η βράβευση αποτελεί μια συμβολική αλλά ουσιαστική αναγνώριση της συμμετοχής τους σε μια συλλογική προσπάθεια που συνδέει τον αθλητισμό με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της διάδοσης της ανακύκλωσης σε μικρούς και μεγάλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες και τα αθλητικά σωματεία που συμμετείχαν στη δράση, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται μόνο στις αγωνιστικές επιδόσεις, αλλά αποτελεί και ένα ισχυρό μέσο προώθησης θετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών μηνυμάτων.

Η συλλογική προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο έναν Δήμο πιο καθαρό, πιο βιώσιμο, με ενεργούς και περιβαλλοντικά υπεύθυνους πολίτες που κάνουν την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος καθημερινή συνήθεια.