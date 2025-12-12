Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 ξεκινούν τα δρομολόγια της νέας Περιαστικής – Ενδοδημοτικής Γραμμής ΚΤΕΛ, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μετακίνησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η νέα Γραμμή Συγκοινωνίας θα λειτουργεί με χαμηλό εισιτήριο χάρη στην επιχορήγηση που έλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με στόχο να διευκολύνει τις μετακινήσεις και να μειώσει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο κέντρο της πόλης – στηρίζοντας τη φοιτητική κοινότητα, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο εύκολη.

80% επιδότηση εισιτηρίων για τις απομακρυσμένες περιοχές

Όπως έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται επιδότηση 80% στην τιμή των εισιτηρίων για τις απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, για τους επόμενους πέντε μήνες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί:

στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η διοίκηση, η εκπαίδευση και η αγορά, για τους κατοίκους των απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών,

στη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων,

στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο κέντρο,

στην αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών για φοιτητές και εργαζόμενους σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος.

Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση της απομόνωσης και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, αποτελώντας ένα ουσιαστικό εργαλείο που συνδυάζει τις ανάγκες μετακίνησης με την κοινωνική μέριμνα και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.

Επιδότηση 50% για τις φοιτητικές κάρτες μετακίνησης προς ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή, συναισθανόμενη τις δυσκολίες και ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, υλοποιεί την πρωτοβουλία για την επιδότηση κατά 50% των καρτών μετακίνησής τους προς τις εγκαταστάσεις του Τμήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) στα Λακώνια.

Η επιδότηση αυτή, που θα έχει ισχύ έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την χρήση του προγράμματος μετακινήσεων, με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε. να προβλέπει διπλασιασμό των καρτών σε περίπου 90 φοιτητικές κάρτες μηνιαίως.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει έτσι τους σπουδαστές που μένουν στον Δήμο και φοιτούν είτε στην ΑΣΤΕΚ, είτε στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου, παρέχοντάς τους ευκολότερη πρόσβαση για τη σίτισή τους στη Λέσχη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ..

Η νέα Περιαστική Γραμμή Συγκοινωνίας θα καλύπτει:

Με έξι (6) δρομολόγια την ημέρα την περιμετρική ζώνη: Αμμουδάρα – Ρούσα Λίμνη – Μαρδάτι – Κριτσά – Δημοτικό Περιφερειακό δρόμο Αγίου Νικολάου – Ελούντα και Χαβάνια.

Με δύο (2) ημερήσια δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση, θα καλύπτεται η Υπεραστική διαδρομή:Άγιος Νικόλαος – Πρίνα – και Άγιος Νικόλαος – Λίμνες.