Σε νέα δοκιμασία τίθεται ο μηχανισμός διαχείρισης των μεταναστευτικών αφίξεων στο νομό Λασιθίου, μετά τον εντοπισμό περίπου 45 μεταναστών το απόγευμα της Κυριακής στο Κουφονήσι, νότια της Σητείας. Η προσέγγιση του σημείου από το σκάφος του Λιμενικού αποδείχθηκε δύσκολη και χρειάστηκε να ζητηθεί η συνδρομή ιδιωτικού φουσκωτού από την περιοχή του Γούδουρα για την παραλαβή τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, προέκυψε με την εξεύρεση χώρου προσωρινής φιλοξενίας. Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν αποδέχεται την άφιξη επιπλέον μεταναστών στην πρώην ΑΓΡΕΞ, όπου ήδη βρίσκονται 101 άτομα επί 15 ημέρες, ενώ ούτε ο Δήμος Σητείας διαθέτει κατάλληλο χώρο για να τους υποδεχθεί.

Καθώς το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας έχει την ευθύνη της προανάκρισης και της διαδικασίας σχηματισμού δικογραφίας, ενημερώθηκε και η Εισαγγελία Λασιθίου. Τελικά, αποφασίστηκε οι περίπου 45 νεοαφιχθέντες να μεταφερθούν στα κιόσκια της παραλιακής πλατείας Ιεράπετρας, μπροστά από το Λιμεναρχείο, όπου θα περάσουν τη νύχτα.

Το θέμα της παραμονής τους αναμένεται να επανεξεταστεί τη Δευτέρα, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εξεύρεσης κατάλληλου χώρου φιλοξενίας.