Μέσα στην ευφρόσυνη ατμόσφαιρα της Πασχάλιας περιόδου τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου 2026 ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης στον φερώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Ενορίας Μακρυλιάς Ιεράπετρας.

Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος πριν την Απόλυση ευλόγησε στο προαύλιο του ναού τους άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο στο εκκλησίασμα.

Στην εμπνευσμένη ομιλία του αναφέρθηκε στον θαυμαστό βίο και την πολιτεία της Αγίας Ειρήνης κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα με τα πολλά και θαυμαστά μαρτύριά της, από τα οποία επέζησε εντελώς αβλαβής, με αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού χιλιάδες ψυχές.

Ο Σεβασμιώτατος, αφού παρότρυνε να μιμηθούμε τη θερμή πίστη, την αγάπη προς Θεό και τον άνθρωπο, την ανδρεία και τις άλλες αρετές της αγίας Ειρήνης, ευχήθηκε σε όλους όσοι τιμούν την ετήσια μνήμη της και να έχουν την ευλογία και την ενίσχυσή της στην καθημερινή ζωή τους. Επίσης, σημείωσε ότι το μήνυμα της επικράτησης της παγκόσμιας ειρήνης είναι επίκαιρο σήμερα περισσότερο από ποτέ, καθώς μαίνονται οι πόλεμοι με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρωπότητα, και παρότρυνε τους πιστούς πού κατέκλυσαν τον ναό, να προσευχηθούμε όλοι στην τιμωμένη Αγία Μεγαλομάρτυρα Ειρήνη να πρεσβεύει στον Άρχοντα της ειρήνης Χριστό να ειρηνεύει και να γαληνεύει τις ψυχές όλων μας.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Αιδ/τος Πρωτ. Ανδρέας Χατζάκης, συντ/χος Εφημέριος της Ενορίας Μακρυλιάς, ο Αιδ/τος Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας και οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης και Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ιεράπετρας κ. Ιωάννης Γουλιδάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυλιάς κ. Εμμανουήλ Ταμπακάκης, καθώς και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί της ευρύτερης περιοχής.