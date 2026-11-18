Από 2 έως 5 Νοεμβρίου 2026, δύο εκπαιδευτικοί του 2ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ιεράπετρας, ο Χρυσοβαλάντης Αλεβίζος και ο Λεωνίδας Γαϊτανάκης, πραγματοποίησαν μετακίνηση job shadowing στο Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi (Fatih BİLSEM), κέντρο επιστήμης και τέχνης στην Κωνσταντινούπολη. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus+ Σχολικής Εκπαίδευσης (KA121) του σχολείου μας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα και δραστηριότητες στις εικαστικές τέχνες, τη μουσική, τη χημεία και την πληροφορική. Είδαν έργα μαθητών εμπνευσμένα από τη ζωή γνωστών Τούρκων επιστημόνων, πειράματα χημείας, έναν κομποστοποιητή με αισθητήρες που έφτιαξαν οι ίδιοι οι μαθητές, καθώς και projects προγραμματισμού και ρομποτικής. Μίλησαν με εκπαιδευτικούς για σχολικά έργα με θέμα την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, παρουσίασαν το σχολείο μας, ενώ γνώρισαν και τα έργα e-Twinning του σχολείου υποδοχής.

Η διευθύντρια και η υπεύθυνη Erasmus του σχολείου υποδοχής μίλησαν με τους δύο εκπαιδευτικούς για το πώς μπορούν να συνεργαστούν τα δύο σχολεία στο μέλλον, μεταξύ άλλων μέσα από δράσεις e-Twinning, και απονεμήθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Ξεχωριστή στιγμή στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε η επίσκεψη στο Φανάρι, την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου οι δύο εκπαιδευτικοί έγιναν δεκτοί από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Το Φανάρι αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία και η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ήταν για τους εκπαιδευτικούς μοναδική εμπειρία, που συνδέει τη σχολική μετακίνηση με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Οι δύο εκπαιδευτικοί επέστρεψαν με νέες ιδέες και με την πρόθεση να τις μοιραστούν με τους συναδέλφους τους και να τις δοκιμάσουν στην τάξη. Το σχολείο μας κάνει έτσι ένα ακόμη βήμα προς μελλοντικές συνεργασίες με σχολεία εκτός συνόρων.