Με μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση τίμησε το 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου παρουσίασαν το θεατρικό έργο «Εμένα με νοιάζει» του Θωμά Μενεξέ, μεταφέροντας με ευαισθησία και ζωντάνια τα διαχρονικά μηνύματα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής ευθύνης.

Μέσα από τη θεατρική δράση αναδείχθηκε η σημασία της ενεργού συμμετοχής και της αντίστασης απέναντι στην αδικία και την αδιαφορία. Το πέρασμα από το «Εμένα τι με νοιάζει;» στο «Εμένα με νοιάζει!» αποτέλεσε το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης, υπενθυμίζοντας ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, αλλά απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και υπεύθυνους πολίτες.

Ο Σύλλογος Διδασκοντων του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρα συγχαίρει θερμά τους/τις μαθητές/τριες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αποδεικνύοντας ότι η ιστορική μνήμη αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν γίνεται αφορμή για προβληματισμό και στάση ζωής.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τη συνάδελφο Μαρινακη Μαρινα Στέλλα για την οργάνωση της εορτής..