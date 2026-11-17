Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας, ευχαριστεί θερμά τις επιχειρήσεις, τους συλλόγους, τους φορείς και τους πολίτες που ενίσχυσαν και στήριξαν με τις προσφορές τους, τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το κοινωνικό έργο που καθημερινά επιτελεί.

Συγκεκριμένα:

-Το 15 μελές του 1ου Γυμνασίου για τη διάθεση σε τρόφιμα μακράς διαρκείας .

-Το Σούπερ Μάρκετ <Χαλκιαδάκη> για τη διάθεση διαφόρων προϊόντων.

-Το Αρτοποιείο <ΒΕΤΕΡΑΝΟ > για την προσφορά βουτημάτων και κουλουριών.

Τους πολίτες: Γουνελά Γεώργιο, Κασσωτάκη Έφη, Κουφάκη Φωτεινή, Λαζάρου Μαρία, Περάκη Μαρία, Γιούργκεν Σχράουζ, καθώς και όλους όσοι επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Ο Συντονιστής