Στην υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων και του κτιρίου που στεγάζει το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας προχώρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από τη συνάντηση και τις παρεμβάσεις του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 624.029,59 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Interreg VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027» και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 240 ημερών.

«Η ενεργειακή αναβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το Λασίθι και αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας να προωθούμε έργα ουσίας για τον τόπο μας. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, η ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε με συνέπεια να διεκδικούμε και να προωθούμε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών του Λασιθίου».