Στους Παγκρήτιους Αγώνες Στίβου «ΚΔ΄ ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ 2026», που πραγματοποιήθηκαν στην Ιεράπετρα, παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, τιμώντας με την παρουσία του έναν σημαντικό αθλητικό θεσμό για το Λασίθι και ολόκληρη την Κρήτη.

Ο κ. Πλακιωτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών και να συγχαρεί τους διοργανωτές, τους προπονητές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Όπως δήλωσε, «Τα Νεστόρεια αποτελούν έναν σημαντικό και καταξιωμένο θεσμό για την Ιεράπετρα και την Κρήτη. Ο αθλητισμός είναι παιδεία, αξίες, πειθαρχία και κοινωνική συνοχή. Η στήριξη του μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού, των αθλητικών σωματείων και της νέας γενιάς πρέπει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Οφείλουμε να επενδύουμε στις αθλητικές υποδομές και να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και ιδιαίτερα στους αθλητές και τις αθλήτριες που με την προσπάθεια και τη συμμετοχή τους κρατούν ζωντανό το αθλητικό πνεύμα του τόπου μας».