Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τη Β΄ φάση κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για τα ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 έως και Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr)

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας;

– Απόφοιτοι Γυμνασίου

– Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν πτυχίο ειδικότητας

– Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α΄ και Β΄ κύκλου)

– Όσοι δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο Γενικό Λύκειο

– Απόφοιτοι Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

– Ανήλικοι με κάρτα εργασίας.

Γιατί να επιλέξω το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας;

Το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας σου δίνει τη δυνατότητα, σε τρία χρόνια φοίτησης, να αποκτήσεις:

– Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με του Γενικού Λυκείου

– Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στη Β΄ Τάξη επιλέγεις τον τομέα που σου ταιριάζει ανάμεσα σε 5 επιλογές:

– Τομέας Γεωπονίας, Ειδικότητα στη Γ΄ Τάξη: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

– Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης, Ειδικότητα στη Γ΄ Τάξη: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

– Τομέας Πληροφορικής, Ειδικότητα στη Γ΄ Τάξη: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

– Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ειδικότητα στη Γ΄ Τάξη: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

– Νέος Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας (λειτουργεί από το σχολικό έτος 2025-2026)

Το ωράριο είναι απογευματινό- βραδινό, ώστε να μπορείς να εργάζεσαι το πρωί και να σπουδάζεις το βράδυ.

Πληροφορίες- Επικοινωνία: Διεύθυνση: Εμμ. Λαμπράκη 8, Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα, Ιεράπετρα, Τηλέφωνο: 28420 24905, Ιστοσελίδα: esperinoepalierapetras.blogspot.com Facebook: facebook.com/esp.epal.ier

Ελάτε από το σχολείο να κάνουμε μαζί την ηλεκτρονική σας εγγραφή.

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας σας περιμένει να κάνετε το επόμενο βήμα στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική σας εξέλιξη!

Με εκτίμηση,

Η Διεύθυνση του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιεράπετρας